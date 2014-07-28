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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1372137313741375
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:57

Если глянуть график прошл года. то очень точное повторение, в это время был отскок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:00

  Vitl написав:.Что касается нас. то очередной раз хочу пристыдить тех, кто уверовав в тренд. начинает раздавать места чуть ли не за неделю до финиша.Это глупо, и сегодняшний день в этом показателен.Борьба идёт до последней минуты...
на курс воздействуют сильно много факторов. Прогнозировать их возможности нет, если у кого-то и совпадёт прогноз это обычное совпадение, как лотерея 5 из 25. Я в детстве любил в неё играть.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Фіксуємо курси:
Київ - 27,27
Харків - 27,28
Одеса - 27,22
Львів - 27,20
Дніпро - 27,25
Вінниця - 27,25
Чернівці - 27,20
=================
Середній курс: 27,2386

Поздоровляємо переможців ІІІ етапу:
І місце: чик з похибкою трохи більше 1 коп
ІІ місце: Долярчик з похибкою трохи більше 3 коп
ІІІ місце: 10/9/9 з похибкою трохи менше 5 коп

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:10

  vitaliian написав:
  Vitl написав:.Что касается нас. то очередной раз хочу пристыдить тех, кто уверовав в тренд. начинает раздавать места чуть ли не за неделю до финиша.Это глупо, и сегодняшний день в этом показателен.Борьба идёт до последней минуты...
на курс воздействуют сильно много факторов. Прогнозировать их возможности нет, если у кого-то и совпадёт прогноз это обычное совпадение, как лотерея 5 из 25. Я в детстве любил в неё играть.


Я скажу больше.Для меня лично важно достижение того уровня, кот я поставил.В большинстве я всегда угадывал, только дата смещалась на не очень большое время.И это важнее, т к голосовалка голосовалкой, а в реали я делаю операции именно в соотв со своими предпочтениями.В сегодняшнем этапе я хоть и не победил, но остался собой доволен, т к практически точно угадал глубину просадки курса.Ну было это неск дней назад, если бы нужно было действовать, то не ошибся бы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:13

Поздоровляємо переможців ІІІ етапу:
І місце: чик з похибкою трохи більше 1 коп
ІІ місце: Долярчик з похибкою трохи більше 3 коп
ІІІ місце: 10/9/9 з похибкою трохи менше 5 коп

Поздравляю, хлопци молодци.
Чик опять подтвердил свой титул.Шесть на девять в последний момент изменил прогноз и не прогадал.Ну а Долярчик спэкулянт ещё тот :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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