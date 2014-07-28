RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1373137413751376
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:00

  Faceless написав:
  tea написав:Не бачу чинників,які б змінили ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,то курс до 14 лютого вище 27.10 вже не піде.

Ніби ж не бомбили

Звідки Ви знаєте? :wink:
А може Провидець ввечері напише,що в ніч на 13 лютого йому приснилось,що бомбили. :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16977
З нами з: 15.11.08
Подякував: 638 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03

  Faceless написав:=================
Середній курс: 27,2386

Поздоровляємо переможців ІІІ етапу:
І місце: чик з похибкою трохи більше 1 коп
ІІ місце: Долярчик з похибкою трохи більше 3 коп
ІІІ місце: 10/9/9 з похибкою трохи менше 5 коп


Приєднуюсь до привітань.
Коли даватиму прогноз на 28 лютого,а це буде післязавтра в 23.59,орієнтуватимусь на Алекса2007,який на 1 місці,і на Фейслеса.
Хоча Фейслес і перемістився на 3 місце,та відстань замала - всього 1 копійка.Тому тре буде враховувати і його прогноз.
А от моя відстань від 4 місця більш-менш комфортна,аж 20 копійок.
tea
 
Повідомлень: 16977
З нами з: 15.11.08
Подякував: 638 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:та відстань замала - всього 1 копійка
0.62 коп :mrgreen:
  tea написав:А от моя відстань від 4 місця більш-менш комфортна,аж 20 копійок.
7,95
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23550
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5392 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16

  Faceless написав:
  tea написав:та відстань замала - всього 1 копійка
0.62 коп :mrgreen:
  tea написав:А от моя відстань від 4 місця більш-менш комфортна,аж 20 копійок.
7,95

На День народження треба Вам калькулятор подарувати. :wink:
Досить в стовпчик додавати. 8) Та ще й неправильно. :mrgreen:
Порахуйте мою відстань від Вас за 3 етапи.Рівно 1 копійка.Я й планував Вас обійти,тому й дав прогноз на 1 копійку краще.
tea
 
Повідомлень: 16977
З нами з: 15.11.08
Подякував: 638 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:Порахуйте мою відстань від Вас за 3 етапи.Рівно 1 копійка.Я й планував Вас обійти,тому й дав прогноз на 1 копійку краще.

Що таке відстань за три етапи? Я так зрозумів що мова про різнцю середньої похибки за всі етапи - я вам навів точні цифри
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23550
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5392 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:24

  Faceless написав:
  tea написав:Порахуйте мою відстань від Вас за 3 етапи.Рівно 1 копійка.Я й планував Вас обійти,тому й дав прогноз на 1 копійку краще.

Що таке відстань за три етапи? Я так зрозумів що пова про різнцю середньої похибки за всі етапи - я вам навів точні цифри

Зрозумів.
Ви користуєтесь методичкою О_О,яка має свою методику підрахунку середнього курсу.Колись нас вчила на задачах. :mrgreen:
Тоді маєте рацію. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16977
З нами з: 15.11.08
Подякував: 638 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 1373137413751376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6786
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67716)
14.02.2019 16:50
Рынок ОВГЗ (547)
14.02.2019 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.