|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:00
Faceless написав: tea написав:
Не бачу чинників,які б змінили ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,то курс до 14 лютого вище 27.10 вже не піде.
Ніби ж не бомбили
Звідки Ви знаєте?
А може Провидець ввечері напише,що в ніч на 13 лютого йому приснилось,що бомбили.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16977
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 2256 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03
Faceless написав:
=================
Середній курс: 27,2386
Поздоровляємо переможців ІІІ етапу:
І місце: чик
з похибкою трохи більше 1 коп
ІІ місце: Долярчик
з похибкою трохи більше 3 коп
ІІІ місце: 10/9/9
з похибкою трохи менше 5 коп
Приєднуюсь до привітань.
Коли даватиму прогноз на 28 лютого,а це буде післязавтра в 23.59,орієнтуватимусь на Алекса2007,який на 1 місці,і на Фейслеса.
Хоча Фейслес і перемістився на 3 місце,та відстань замала - всього 1 копійка.Тому тре буде враховувати і його прогноз.
А от моя відстань від 4 місця більш-менш комфортна,аж 20 копійок.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16977
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 2256 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:11
tea написав:
та відстань замала - всього 1 копійка
0.62 коп
tea написав:
А от моя відстань від 4 місця більш-менш комфортна,аж 20 копійок.
7,95
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23550
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5392 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16
Faceless написав: tea написав:
та відстань замала - всього 1 копійка
0.62 коп
tea написав:
А от моя відстань від 4 місця більш-менш комфортна,аж 20 копійок.
7,95
На День народження треба Вам калькулятор подарувати.
Досить в стовпчик додавати.
Та ще й неправильно.
Порахуйте мою відстань від Вас за 3 етапи.Рівно 1 копійка.Я й планував Вас обійти,тому й дав прогноз на 1 копійку краще.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16977
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 2256 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:21
tea написав:
Порахуйте мою відстань від Вас за 3 етапи.Рівно 1 копійка.Я й планував Вас обійти,тому й дав прогноз на 1 копійку краще.
Що таке відстань за три етапи? Я так зрозумів що мова про різнцю середньої похибки за всі етапи - я вам навів точні цифри
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23550
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5392 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:24
Faceless написав: tea написав:
Порахуйте мою відстань від Вас за 3 етапи.Рівно 1 копійка.Я й планував Вас обійти,тому й дав прогноз на 1 копійку краще.
Що таке відстань за три етапи? Я так зрозумів що пова про різнцю середньої похибки
за всі етапи - я вам навів точні цифри
Зрозумів.
Ви користуєтесь методичкою О_О,яка має свою методику підрахунку середнього курсу.Колись нас вчила на задачах.
Тоді маєте рацію.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16977
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 2256 раз.
-
- Профіль
-
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|