Звідки Ви знаєте?
А може Провидець ввечері напише,що в ніч на 13 лютого йому приснилось,що бомбили.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:00
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03
Приєднуюсь до привітань.
Коли даватиму прогноз на 28 лютого,а це буде післязавтра в 23.59,орієнтуватимусь на Алекса2007,який на 1 місці,і на Фейслеса.
Хоча Фейслес і перемістився на 3 місце,та відстань замала - всього 1 копійка.Тому тре буде враховувати і його прогноз.
А от моя відстань від 4 місця більш-менш комфортна,аж 20 копійок.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16
На День народження треба Вам калькулятор подарувати.
Досить в стовпчик додавати. Та ще й неправильно.
Порахуйте мою відстань від Вас за 3 етапи.Рівно 1 копійка.Я й планував Вас обійти,тому й дав прогноз на 1 копійку краще.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:24
Зрозумів.
Ви користуєтесь методичкою О_О,яка має свою методику підрахунку середнього курсу.Колись нас вчила на задачах.
Тоді маєте рацію.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:07
Добре,друзі.
З Вами весело,але тре їхати в Харків.
Сьогодні - Шахтар - Айнтрахт.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:40
Я уже балаболке сказал.Но ничё. это придаёт азарт, главное меру не превышать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:43
Faceless
Чай имеет вв, что в сл туре разница должна составить в три раза больше средней. чтобы изменить расстановку мест.В этом смысле это правильно.Например я о себе - я отстаю от него на 9коп.Значит в 4м этапе нужно сократить 27 коп. чтобы сравняться по среднему.
ПС буду опять поддаваться и рисковать. называть сильно отличное значение, чтобы сократить этот большой отрыв.
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 14 лют, 2019 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:48
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
здрасьте.
салют победителям.
и хитрому Чаю, к-рый незаметно подкрался.
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