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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1374137513761377
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:11

  tea написав:Коли даватиму прогноз на 28 лютого,а це буде післязавтра в 23.59,орієнтуватимусь на Алекса2007,який на 1 місці,і на Фейслеса.
Хоча Фейслес і перемістився на 3 місце,та відстань замала - всього 1 копійка.Тому тре буде враховувати і його прогноз.
А от моя відстань від 4 місця більш-менш комфортна,аж 20 копійок.


вот оно оказывается как можно было ...
у меня всё проще на конец зимы - 28,88
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Дякую всім за вітання!
... ну нарешті, хоч друге місце(хоч по Києву - тверде перше :D )

.....свій прогноз на кінець місяця, який дав раніше - міняти не буду(27,01), хоч кортить трохи нижче вказати...
- але, вже бачу, що біля моїх цифер, хлопці вже своїх наставили :D - ну, нічого.... лаврових вінків - вистачить на всіх!

п. с.
... а пояснення свого прогнозу в мене буде одне до виборів, - це: вибори :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:22

хорошая песня для всех вас в честь дня В

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:12

prodigy

С Казкой такой позор получился (((
Я такого наглого плагиата еще не видел.

https://www.youtube.com/watch?v=a2ayJvM4JoI
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 03:20

  Faceless написав:
  tea написав:Порахуйте мою відстань від Вас за 3 етапи.Рівно 1 копійка.Я й планував Вас обійти,тому й дав прогноз на 1 копійку краще.

Що таке відстань за три етапи? Я так зрозумів що мова про різнцю середньої похибки за всі етапи - я вам навів точні цифри

Щось ми одне одного десь не зрозуміли в підрахунках.
Ладно.
Проїхали.
Я рахуватиму по-своєму.
Поки що вийшов на 2 місце і відстаю від Алекса2007 всього на 3 копійки.
Будемо доганяти. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 03:22

  Alex2007 написав:здрасьте.

салют победителям.
и хитрому Чаю, к-рый незаметно подкрался. :mrgreen:

В наступному етапі тре обганяти. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:25

  freeze написав:prodigy

С Казкой такой позор получился (((
Я такого наглого плагиата еще не видел.

https://www.youtube.com/watch?v=a2ayJvM4JoI


плагиат был и будет...арабский мотивчик сразу режется

кстати, ничего прорывного ни в песне ни в клипе (на троечку)
мне больше политическая пародия нравится
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:11

27.60 на 28.02
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:28

ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на февраль 2019 г

27.20 на 28.02
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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