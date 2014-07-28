ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:11
tea написав:
Коли даватиму прогноз на 28 лютого,а це буде післязавтра в 23.59,орієнтуватимусь на Алекса2007,який на 1 місці,і на Фейслеса.
Хоча Фейслес і перемістився на 3 місце,та відстань замала - всього 1 копійка.Тому тре буде враховувати і його прогноз.
А от моя відстань від 4 місця більш-менш комфортна,аж 20 копійок.
вот оно оказывается как можно было ...
у меня всё проще на конец зимы -
28,88
uaprofi
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:23
Дякую всім за вітання!
... ну нарешті, хоч друге місце(хоч по Києву - тверде перше
)
.....свій прогноз на кінець місяця, який дав раніше - міняти не буду(27,01), хоч кортить трохи нижче вказати...
- але, вже бачу, що біля моїх цифер, хлопці вже своїх наставили
- ну, нічого.... лаврових вінків - вистачить на всіх!
п. с.
... а пояснення свого прогнозу в мене буде одне до виборів, - це: вибори
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:22
хорошая песня для всех вас в честь дня В
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:12
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С Казкой такой позор получился (((
Я такого наглого плагиата еще не видел.
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freeze
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 03:20
Faceless написав: tea написав:
Порахуйте мою відстань від Вас за 3 етапи.Рівно 1 копійка.Я й планував Вас обійти,тому й дав прогноз на 1 копійку краще.
Що таке відстань за три етапи? Я так зрозумів що мова про різнцю середньої похибки за всі етапи - я вам навів точні цифри
Щось ми одне одного десь не зрозуміли в підрахунках.
Ладно.
Проїхали.
Я рахуватиму по-своєму.
Поки що вийшов на 2 місце і відстаю від Алекса2007 всього на 3 копійки.
Будемо доганяти.
tea
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 03:22
Alex2007 написав:
здрасьте.
салют победителям.
и хитрому Чаю, к-рый незаметно подкрался.
В наступному етапі тре обганяти.
tea
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:25
плагиат был и будет...арабский мотивчик сразу режется
кстати, ничего прорывного ни в песне ни в клипе (на троечку)
мне больше политическая пародия нравится
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:11
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