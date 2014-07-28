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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:33
Vitl написав:
А мне, чтобы у лидеров отыграть копеек 30-40, нужно дать прогноз с такой разницей, поэтому дам 26,70
.
Щось мені підказує інтуіція,що Ви до кінця суботи зміните прогноз.
Я б не пішов би тією тактикою,якою йдете Ви.
Вона доволі авантюрна.
Поясню.
Коли Ви хочете за один тур наздогнати лідерів і відіграти 30-40 копійок,то це ризикована тактика.Я вибрав іншу.
Спочатку з 3 місця перемістився на 2.Тепер задача - вийти на 1.Але ж в мене відставання 4 копійки.Якби було відставання 30-40 копійок,то я б покроково,не ризикуючи,наздоганяв би лідерів.
Але Ви маєте право на ризик.Може й виграєте.
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tea
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:15
vitaliian
Что то смотрю, ты в трамвае каждому клону или троллю хочешь что то подсказать.Только ты ответишь, а клона заблокировали.Помогать нужно добрым людям.
А люди разные бывают.До сих пор помню, как Долярчик одному штриху предложил мир и дружбу, а тот над ним посмеялся.Мне даже со стороны было дико.Это реалии нашей страны, нашего населения.Делайте выводы, господа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:20
tea написав: Vitl написав:
А мне, чтобы у лидеров отыграть копеек 30-40, нужно дать прогноз с такой разницей, поэтому дам 26,70
.
Щось мені підказує інтуіція,що Ви до кінця суботи зміните прогноз.
Я б не пішов би тією тактикою,якою йдете Ви.
Вона доволі авантюрна.
Поясню.
Коли Ви хочете за один тур наздогнати лідерів і відіграти 30-40 копійок,то це ризикована тактика.Я вибрав іншу.
Спочатку з 3 місця перемістився на 2.Тепер задача - вийти на 1.Але ж в мене відставання 4 копійки.Якби було відставання 30-40 копійок,то я б покроково,не ризикуючи,наздоганяв би лідерів.
Але Ви маєте право на ризик.Може й виграєте.
Эх, раскусил ты мой план.
Это я сделал специально, чтобы те, кто ориентируются на других, дезориентировались.Дело в том. что теоретически курс очень скоро должен пойти вниз.Но когда именно это большой вопрос.А на текущий момент идёт наоборот коррекция вверх и сколько и до куда она будет никто не знает.Вот и задачка...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:22
Мб вырос, а чр к вечеру сдулся.Очевидно основная причина всё та же, нет топлива.Вчера повезло конкурсантам, для них как специально курс на 10 коп подскочил.Но это нормально и может происходить в любой и каждый день.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:22
Vitl написав:
Помогать нужно добрым людям
Это у меня такой тонкий юмор. Помогать человеку значит отбирать у него ценные жизненные уроки, к добрым людям я эту опцию не применяю.
Vitl написав:
Это реалии нашей страны, нашего населения.Делайте выводы,
Просто жесть как люди испаскудились, 100 лет назад примерно то же привело к кровавой диктатуре.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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vitaliian
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