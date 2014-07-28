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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1375137613771378
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:33

  Vitl написав:А мне, чтобы у лидеров отыграть копеек 30-40, нужно дать прогноз с такой разницей, поэтому дам 26,70.

Щось мені підказує інтуіція,що Ви до кінця суботи зміните прогноз.
Я б не пішов би тією тактикою,якою йдете Ви. :wink: Вона доволі авантюрна.
Поясню.
Коли Ви хочете за один тур наздогнати лідерів і відіграти 30-40 копійок,то це ризикована тактика.Я вибрав іншу.
Спочатку з 3 місця перемістився на 2.Тепер задача - вийти на 1.Але ж в мене відставання 4 копійки.Якби було відставання 30-40 копійок,то я б покроково,не ризикуючи,наздоганяв би лідерів.
Але Ви маєте право на ризик.Може й виграєте.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:15

vitaliian

Что то смотрю, ты в трамвае каждому клону или троллю хочешь что то подсказать.Только ты ответишь, а клона заблокировали.Помогать нужно добрым людям. :) А люди разные бывают.До сих пор помню, как Долярчик одному штриху предложил мир и дружбу, а тот над ним посмеялся.Мне даже со стороны было дико.Это реалии нашей страны, нашего населения.Делайте выводы, господа. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:20

  tea написав:
  Vitl написав:А мне, чтобы у лидеров отыграть копеек 30-40, нужно дать прогноз с такой разницей, поэтому дам 26,70.

Щось мені підказує інтуіція,що Ви до кінця суботи зміните прогноз.
Я б не пішов би тією тактикою,якою йдете Ви. :wink: Вона доволі авантюрна.
Поясню.
Коли Ви хочете за один тур наздогнати лідерів і відіграти 30-40 копійок,то це ризикована тактика.Я вибрав іншу.
Спочатку з 3 місця перемістився на 2.Тепер задача - вийти на 1.Але ж в мене відставання 4 копійки.Якби було відставання 30-40 копійок,то я б покроково,не ризикуючи,наздоганяв би лідерів.
Але Ви маєте право на ризик.Може й виграєте.


Эх, раскусил ты мой план. :) Это я сделал специально, чтобы те, кто ориентируются на других, дезориентировались.Дело в том. что теоретически курс очень скоро должен пойти вниз.Но когда именно это большой вопрос.А на текущий момент идёт наоборот коррекция вверх и сколько и до куда она будет никто не знает.Вот и задачка...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:22

Мб вырос, а чр к вечеру сдулся.Очевидно основная причина всё та же, нет топлива.Вчера повезло конкурсантам, для них как специально курс на 10 коп подскочил.Но это нормально и может происходить в любой и каждый день.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Помогать нужно добрым людям
Это такой тонкий юмор. Помогать человеку значит отбирать у него ценные жизненные уроки, к добрым людям я эту опцию не применяю.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:12

Смотрю, как один из трамвайных вагонов постоянно подцепляют к недвиге.Молодцы ребята, нашли закуточек поговорить о недвиге :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:21

  Vitl написав:vitaliian

Что то смотрю, ты в трамвае каждому клону или троллю хочешь что то подсказать.Только ты ответишь, а клона заблокировали.

То О_О сумно,от вона і клепає клони.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 08:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
На 28.02 26,90. Конец месяца, налоговый период - больше интерес к гривне у участников рынка!
П.С. Лично мое мнение - с закидонами Чая атмосфера конкурса изменилась в худшую сторону! В том числе оттяжки по голосованию и менее откровенные (а часто и просто отсутствуют) обоснования! Как игроки в карты - перестали открываться!((((
SAndriy1
 
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