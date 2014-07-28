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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:33
Vitl написав:
А мне, чтобы у лидеров отыграть копеек 30-40, нужно дать прогноз с такой разницей, поэтому дам 26,70
.
Щось мені підказує інтуіція,що Ви до кінця суботи зміните прогноз.
Я б не пішов би тією тактикою,якою йдете Ви.
Вона доволі авантюрна.
Поясню.
Коли Ви хочете за один тур наздогнати лідерів і відіграти 30-40 копійок,то це ризикована тактика.Я вибрав іншу.
Спочатку з 3 місця перемістився на 2.Тепер задача - вийти на 1.Але ж в мене відставання 4 копійки.Якби було відставання 30-40 копійок,то я б покроково,не ризикуючи,наздоганяв би лідерів.
Але Ви маєте право на ризик.Може й виграєте.
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tea
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:15
vitaliian
Что то смотрю, ты в трамвае каждому клону или троллю хочешь что то подсказать.Только ты ответишь, а клона заблокировали.Помогать нужно добрым людям.
А люди разные бывают.До сих пор помню, как Долярчик одному штриху предложил мир и дружбу, а тот над ним посмеялся.Мне даже со стороны было дико.Это реалии нашей страны, нашего населения.Делайте выводы, господа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:20
tea написав: Vitl написав:
А мне, чтобы у лидеров отыграть копеек 30-40, нужно дать прогноз с такой разницей, поэтому дам 26,70
.
Щось мені підказує інтуіція,що Ви до кінця суботи зміните прогноз.
Я б не пішов би тією тактикою,якою йдете Ви.
Вона доволі авантюрна.
Поясню.
Коли Ви хочете за один тур наздогнати лідерів і відіграти 30-40 копійок,то це ризикована тактика.Я вибрав іншу.
Спочатку з 3 місця перемістився на 2.Тепер задача - вийти на 1.Але ж в мене відставання 4 копійки.Якби було відставання 30-40 копійок,то я б покроково,не ризикуючи,наздоганяв би лідерів.
Але Ви маєте право на ризик.Може й виграєте.
Эх, раскусил ты мой план.
Это я сделал специально, чтобы те, кто ориентируются на других, дезориентировались.Дело в том. что теоретически курс очень скоро должен пойти вниз.Но когда именно это большой вопрос.А на текущий момент идёт наоборот коррекция вверх и сколько и до куда она будет никто не знает.Вот и задачка...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:22
Мб вырос, а чр к вечеру сдулся.Очевидно основная причина всё та же, нет топлива.Вчера повезло конкурсантам, для них как специально курс на 10 коп подскочил.Но это нормально и может происходить в любой и каждый день.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:22
Vitl написав:
Помогать нужно добрым людям
Это такой тонкий юмор. Помогать человеку значит отбирать у него ценные жизненные уроки, к добрым людям я эту опцию не применяю.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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vitaliian
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:12
Смотрю, как один из трамвайных вагонов постоянно подцепляют к недвиге.Молодцы ребята, нашли закуточек поговорить о недвиге
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:21
Vitl написав:vitaliian
Что то смотрю, ты в трамвае каждому клону или троллю хочешь что то подсказать.Только ты ответишь, а клона заблокировали.
То О_О сумно,от вона і клепає клони.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 08:53
Приветствую!
На 28.02 26,90. Конец месяца, налоговый период - больше интерес к гривне у участников рынка!
П.С. Лично мое мнение - с закидонами Чая атмосфера конкурса изменилась в худшую сторону! В том числе оттяжки по голосованию и менее откровенные (а часто и просто отсутствуют) обоснования! Как игроки в карты - перестали открываться!((((
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SAndriy1
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Додано: Суб 16 лют, 2019 09:44
7км 27,10-27,15 (т.е.-5/7коп чем в пятницу)
считаю, что гривна до конца февраля будет в боковике (коридор 27,0-27,20)
т.е. купить доллар дешевле 27 не будет
прогноз на 28/02 27,13
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Суб 16 лют, 2019 10:43
SAndriy1 написав:
Приветствую!
На 28.02 26,90. Конец месяца, налоговый период - больше интерес к гривне у участников рынка!
П.С. Лично мое мнение - с закидонами Чая атмосфера конкурса изменилась в худшую сторону! В том числе оттяжки по голосованию и менее откровенные (а часто и просто отсутствуют) обоснования! Как игроки в карты - перестали открываться!((((
А Ви не дивіться на Чая.
Давайте прогнози так,як і давали.
Я ж не порушую правила,даючи прогноз в останній день вночі?
Ну і кожного разу обгрутовую прогноз.
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