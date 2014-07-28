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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:42
на 28/02 нехай буде 27,07. думаю пока покрутимся вокруг 27, импортёров вроде попускают...
а шо делать?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:22
tea написав: SAndriy1 написав:
Приветствую!
На 28.02 26,90. Конец месяца, налоговый период - больше интерес к гривне у участников рынка!
П.С. Лично мое мнение - с закидонами Чая атмосфера конкурса изменилась в худшую сторону! В том числе оттяжки по голосованию и менее откровенные (а часто и просто отсутствуют) обоснования! Как игроки в карты - перестали открываться!((((
А Ви не дивіться на Чая.
Давайте прогнози так,як і давали.
Я ж не порушую правила,даючи прогноз в останній день вночі?
Ну і кожного разу обгрутовую прогноз.
Я написал «атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:01
На 28/02/19 прогнозую 27,19.
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