Додано: Суб 16 лют, 2019 19:10

AlexTk написав: SAndriy1 написав: Лично мое мнение - с закидонами Чая атмосфера конкурса изменилась в худшую сторону! В том числе оттяжки по голосованию и менее откровенные (а часто и просто отсутствуют) обоснования! Как игроки в карты - перестали открываться!(((( Лично мое мнение - с закидонами Чая атмосфера конкурса изменилась в худшую сторону! В том числе оттяжки по голосованию и менее откровенные (а часто и просто отсутствуют) обоснования! Как игроки в карты - перестали открываться!((((

Закидоны закидонами, но конкуренция возросла, игроки стали играть всерьез, в т. ч. благодаря появлению Чая. Он обратил внимание на прорехи в организации конкурса и постарался (небезуспешно) их использовать. Продолжая Вашу аналогию с картами, есть вист джентльменский, есть жлобский. Главное, чтобы все играли по одним правилам.

Касательно менее откровенных обоснований прогнозов, думаю, конкурс просто несколько перетянул одеяло на себя и значительная часть сообщений не ветке так или иначе касаются конкурса. ИМХО, логично выделить конкурс в отдельную ветку (может, не сейчас, а когда количество игроков и прогнозов превысит некую критическую отметку), где будет игра в чистом виде.



Мой прогноз на 28.02 - 27,08. Закидоны закидонами, но конкуренция возросла, игроки стали играть всерьез, в т. ч. благодаря появлению Чая. Он обратил внимание на прорехи в организации конкурса и постарался (небезуспешно) их использовать. Продолжая Вашу аналогию с картами, есть вист джентльменский, есть жлобский. Главное, чтобы все играли по одним правилам.Касательно менее откровенных обоснований прогнозов, думаю, конкурс просто несколько перетянул одеяло на себя и значительная часть сообщений не ветке так или иначе касаются конкурса. ИМХО, логично выделить конкурс в отдельную ветку (может, не сейчас, а когда количество игроков и прогнозов превысит некую критическую отметку), где будет игра в чистом виде.Мой прогноз на

Ну отзовусь и я.С Андреем частично согласен, частично нет.В теме и в конкурсе произошли изменения.Но не трудно догадаться. что изменения всегда происходят в нашей жизни везде и во всём.Да, развёрнутых обоснований стало меньше.так как Орест приводит десятки факторов, больше никто не может или не хочет.Но давайте согласимся с тем, что и раньше было всё то же самое.Я каждый раз напоминаю. чтобы давали обоснования вместо сухих цифр.Чай внёс и положительные и отрицательные моменты.Собственно до каких то склок не дошло, как с некоторыми, и это хорошо.Он внёс более спортивный интерес взамен коммерческому.Но и деловой ведь никуда не делся.Кокретных сетапов на действия с валютой здесь никто не даёт.А если и даёт то это не всегда сбывается.Прорех в организации тут не было.Изменения происходят как и вся диалектика в природе.Появляется больше людей, больше мнений, они рассматриваются.И большинством принимаются изменения.Наоборот, вместо латания прорех, в некоторый момент ситуация граничила с расшатыванием дисциплины.Но мы общими усилиями и доводами не допустили это.Вспомним о том, что сколько людей столько мнений.Если быть доброжелательней друг к другу, то можно и нужно опускать некоторые шероховатости.Поэтому в результате того. до чего мы докатились на текущий момент, считаю что всё очень хорошо.На 5 с минусом или 4 с плюсом.Что касается отдельной темы по голосованию, то это противоречит смыслу и провалится.В форуме существует реально живых несколько тем, в подавляющую массу остальных поток форумчан гораздо меньше.Поэтому распыляться нет смысла.И обоснования никто не скрывает, их просто более подробно раскрывают уже после внесения данных.Т е мы ничего не теряем, если кто то ценную мысль выскажет на день позже.Поэтому связь конкурса с темой остаётся неразрывной.Наоборот, эта связь помогает понять голословные но с умным видом высказывания, которые провалились.Человек может с умным видом тут наваять на нобелевскую, шо аж все уверуют.А когда он в прогнозе ошибается на 0,5-1 гривну. становится понятно. что ценность нобелевской совсем не та.Вам тут что нужно, красивые рассказы в стиле АС или реальные трезвые мысли, хоть и короткие но более реалистичныеСкорее всего и далее мы будем совершенствоваться.Из всех нововведений самым значительным я считаю предложение Продиджи по источнику курсов.Сейчас пусть и не идеальный источник, но он охватывает основные регионы и погрешность очень небольшая и работает в выходные дни.Всё остальное это чистая косметика с эмоциями.Так что в итоге - всё будет хорошо...и даже ещё лучше