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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:42
на 28/02 нехай буде 27,07. думаю пока покрутимся вокруг 27, импортёров вроде попускают...
а шо делать?
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:22
Я написал «атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:51
І це,Ви вважаєте,по причині,що основні гравці почали давати прогноз якомога пізніше?
Ну а на рахунок,що обгрунтування прогнозів стало менш відвертим,готовий посперечатись.
Ті гравці,які до цього давали обгрунтування,їх дають і зараз.І особисто я в жодному обгрунтуванні інших учасників не побачив менш відверті обгрунтування.
Але то таке...
Головне - не порушувати правила.
Додано: Суб 16 лют, 2019 18:40
Закидоны закидонами, но конкуренция возросла, игроки стали играть всерьез, в т. ч. благодаря появлению Чая. Он обратил внимание на прорехи в организации конкурса и постарался (небезуспешно) их использовать. Продолжая Вашу аналогию с картами, есть вист джентльменский, есть жлобский. Главное, чтобы все играли по одним правилам.
Касательно менее откровенных обоснований прогнозов, думаю, конкурс просто несколько перетянул одеяло на себя и значительная часть сообщений не ветке так или иначе касаются конкурса. ИМХО, логично выделить конкурс в отдельную ветку (может, не сейчас, а когда количество игроков и прогнозов превысит некую критическую отметку), где будет игра в чистом виде.
Мой прогноз на 28.02 - 27,08.
Додано: Суб 16 лют, 2019 18:58
Через 3 хвилини - другий півфінал Євробачення.
В 1 півфіналі не побачив жодної пісні,яка б змогла ввійти хоча б в десятку в Європі.
Буду сподіватись,що сьогодні буде хоча б одна сильна пісня.
Додано: Суб 16 лют, 2019 18:59
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
ветка которая будет оживать 2 раза в месяц так как в остальное время 90% инфы это офтоп?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:09
В этом году печаль-печаль. После Джамалы в 2016 году уровень упал до плинтуса.
Марув раскручена международно, но что у нее было с голосом на выступлении - жуть.
А остальные любительский уровень, половина не попадала в ноты.
Странно Монатик мог бы успешно выступить, чистый формат Евровидения и высокий уровень.
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:10
Конкурс эволюционирует, в этом его огромный плюс. Я легко могу представить полсотни участников, угадывающих курс раз в неделю. Тогда отдельная ветка - нормально?
А каково будет продираться через дебри цифр и обсуждений деталей (когда закрывать голосование, сколько попыток давать и проч.) тем, кто не участвует в конкурсе, а хочет почитать аналитику а-ля Орест
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:10
Ну отзовусь и я.С Андреем частично согласен, частично нет.В теме и в конкурсе произошли изменения.Но не трудно догадаться. что изменения всегда происходят в нашей жизни везде и во всём.Да, развёрнутых обоснований стало меньше.так как Орест приводит десятки факторов, больше никто не может или не хочет.Но давайте согласимся с тем, что и раньше было всё то же самое.Я каждый раз напоминаю. чтобы давали обоснования вместо сухих цифр.Чай внёс и положительные и отрицательные моменты.Собственно до каких то склок не дошло, как с некоторыми, и это хорошо.Он внёс более спортивный интерес взамен коммерческому.Но и деловой ведь никуда не делся.Кокретных сетапов на действия с валютой здесь никто не даёт.А если и даёт то это не всегда сбывается.Прорех в организации тут не было.Изменения происходят как и вся диалектика в природе.Появляется больше людей, больше мнений, они рассматриваются.И большинством принимаются изменения.Наоборот, вместо латания прорех, в некоторый момент ситуация граничила с расшатыванием дисциплины.Но мы общими усилиями и доводами не допустили это.Вспомним о том, что сколько людей столько мнений.Если быть доброжелательней друг к другу, то можно и нужно опускать некоторые шероховатости.Поэтому в результате того. до чего мы докатились на текущий момент, считаю что всё очень хорошо.На 5 с минусом или 4 с плюсом.Что касается отдельной темы по голосованию, то это противоречит смыслу и провалится.В форуме существует реально живых несколько тем, в подавляющую массу остальных поток форумчан гораздо меньше.Поэтому распыляться нет смысла.И обоснования никто не скрывает, их просто более подробно раскрывают уже после внесения данных.Т е мы ничего не теряем, если кто то ценную мысль выскажет на день позже.Поэтому связь конкурса с темой остаётся неразрывной.Наоборот, эта связь помогает понять голословные но с умным видом высказывания, которые провалились.Человек может с умным видом тут наваять на нобелевскую, шо аж все уверуют.А когда он в прогнозе ошибается на 0,5-1 гривну. становится понятно. что ценность нобелевской совсем не та.Вам тут что нужно, красивые рассказы в стиле АС или реальные трезвые мысли, хоть и короткие но более реалистичные Скорее всего и далее мы будем совершенствоваться.Из всех нововведений самым значительным я считаю предложение Продиджи по источнику курсов.Сейчас пусть и не идеальный источник, но он охватывает основные регионы и погрешность очень небольшая и работает в выходные дни.Всё остальное это чистая косметика с эмоциями.Так что в итоге - всё будет хорошо...и даже ещё лучше
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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