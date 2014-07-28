С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо. Мне как говорится всё-равно, но чтобы не было излишней картежности.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:15
С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо. Мне как говорится всё-равно, но чтобы не было излишней картежности.
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:50
не интересуюсь российской и украинской эстрадой
только белорусской
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
|