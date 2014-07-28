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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1377137813791380
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:15

  Vitl написав:Скорее всего и далее мы будем совершенствоваться.Из всех нововведений самым значительным я считаю предложение Продиджи по источнику курсов.


С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо. Мне как говорится всё-равно, но чтобы не было излишней картежности.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:50

  tea написав:
  freeze написав:prodigy

С Казкой такой позор получился (((
Я такого наглого плагиата еще не видел.

https://www.youtube.com/watch?v=a2ayJvM4JoI

Через 3 хвилини - другий півфінал Євробачення.
В 1 півфіналі не побачив жодної пісні,яка б змогла ввійти хоча б в десятку в Європі.
Буду сподіватись,що сьогодні буде хоча б одна сильна пісня.


не интересуюсь российской и украинской эстрадой :mrgreen:

только белорусской :lol:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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