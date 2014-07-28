Додано: Суб 16 лют, 2019 20:57

freeze написав: Vitl написав: Скорее всего и далее мы будем совершенствоваться.Из всех нововведений самым значительным я считаю предложение Продиджи по источнику курсов. Скорее всего и далее мы будем совершенствоваться.Из всех нововведений самым значительным я считаю предложение Продиджи по источнику курсов.



С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо. Мне как говорится всё-равно, но чтобы не было излишней картежности. С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо. Мне как говорится всё-равно, но чтобы не было излишней картежности.

Отвечу как есть.Я сам согласен с этим.Также согласен с Чаем по поводу 21_00.Хочу разъяснить, почему эти вопросы становятся более актуальными сейчас.В период раскрутки важно было не отталкивать коллег по пустякам.ну изменил прогноз ну и что у кого от этого стало.Ну опоздал, ну и чё, в лесе ничё не сдохло.Это да.Но со временем, когда все уже вошли в русло можно и оттачивать правила.Не будем называть это закручиванием гаек, но давайте попробуем двигаться вперёд.Формируем новый пакет изменений.1 - одна попытка2 - время до 21, ну или до 22 часаПС ещё предложения, но коллеги не предлагайте чего то спорного и личного. только в целях улучшить ситуацию для всех.Конечно это для след этапа, т е на 15 марта.И кто чувствует, что занят более неотложными делами. то давайте результаты вперёд.Теперь, если примем. все тоже не смогут менять прогнозы.ПС2 Мне рекомендовано сегодня поменять, что пока не запрещено, я в раздумьях, как бы интернет не подвёл в 23_59 голосовать.Вот у Чая подвиснет в это время и вылетит со сладкого второго местаПС3 я вседа немного переживаю, когда мы генерируем предложения, чтобы устроить всё так, чтобы не обидеть кого то, особенно тех, чья инициатива не будет поддержана. Поэтому ещё раз повторю, давайте предложения кот заведомо не внесут смуту в наши ряды. провокаций тут не надо.Были такие. были выдворены.