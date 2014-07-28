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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1377137813791380
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:15

  Vitl написав:Скорее всего и далее мы будем совершенствоваться.Из всех нововведений самым значительным я считаю предложение Продиджи по источнику курсов.


С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо. Мне как говорится всё-равно, но чтобы не было излишней картежности.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:50

  tea написав:
  freeze написав:prodigy

С Казкой такой позор получился (((
Я такого наглого плагиата еще не видел.

https://www.youtube.com/watch?v=a2ayJvM4JoI

Через 3 хвилини - другий півфінал Євробачення.
В 1 півфіналі не побачив жодної пісні,яка б змогла ввійти хоча б в десятку в Європі.
Буду сподіватись,що сьогодні буде хоча б одна сильна пісня.


не интересуюсь российской и украинской эстрадой :mrgreen:

только белорусской :lol:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:38

  freeze написав:
  Vitl написав:Скорее всего и далее мы будем совершенствоваться.Из всех нововведений самым значительным я считаю предложение Продиджи по источнику курсов.


С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо.

Я б ще одне правило додав.Точніше - повернув би старе правило назад.
Голосувати до 18.00.Або хоча б до 21.00.
Станом на зара,по цьому етапу,не проголосував ще жоден з трійки лідерів. :shock:
Чекаємо один одного. :mrgreen:
Зате той форумчанин,який просив продовжити до 24.00,вже проголосував. :evil:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:39

  prodigy написав:
  tea написав:
  freeze написав:prodigy

С Казкой такой позор получился (((
Я такого наглого плагиата еще не видел.

https://www.youtube.com/watch?v=a2ayJvM4JoI

Через 3 хвилини - другий півфінал Євробачення.
В 1 півфіналі не побачив жодної пісні,яка б змогла ввійти хоча б в десятку в Європі.
Буду сподіватись,що сьогодні буде хоча б одна сильна пісня.


не интересуюсь российской и украинской эстрадой :mrgreen:


тільки що виступив гурт "Казка".Номер сподобався.Приколупатись немає до чого.Все що можна позитивного для Євробачення - все є в номері.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:57

  freeze написав:
  Vitl написав:Скорее всего и далее мы будем совершенствоваться.Из всех нововведений самым значительным я считаю предложение Продиджи по источнику курсов.


С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо. Мне как говорится всё-равно, но чтобы не было излишней картежности.


Отвечу как есть.Я сам согласен с этим.Также согласен с Чаем по поводу 21_00.Хочу разъяснить, почему эти вопросы становятся более актуальными сейчас.В период раскрутки важно было не отталкивать коллег по пустякам.ну изменил прогноз ну и что у кого от этого стало.Ну опоздал, ну и чё, в лесе ничё не сдохло.Это да.Но со временем, когда все уже вошли в русло можно и оттачивать правила.Не будем называть это закручиванием гаек, но давайте попробуем двигаться вперёд.
Формируем новый пакет изменений.
1 - одна попытка
2 - время до 21, ну или до 22 часа
ПС ещё предложения, но коллеги не предлагайте чего то спорного и личного. только в целях улучшить ситуацию для всех.Конечно это для след этапа, т е на 15 марта.И кто чувствует, что занят более неотложными делами. то давайте результаты вперёд.Теперь, если примем. все тоже не смогут менять прогнозы.
ПС2 Мне рекомендовано сегодня поменять, что пока не запрещено, я в раздумьях, как бы интернет не подвёл в 23_59 голосовать.Вот у Чая подвиснет в это время и вылетит со сладкого второго места :D
ПС3 я вседа немного переживаю, когда мы генерируем предложения, чтобы устроить всё так, чтобы не обидеть кого то, особенно тех, чья инициатива не будет поддержана. Поэтому ещё раз повторю, давайте предложения кот заведомо не внесут смуту в наши ряды. провокаций тут не надо.Были такие. были выдворены.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:тільки що виступив гурт "Казка".Номер сподобався.Приколупатись немає до чого.Все що можна позитивного для Євробачення - все є в номері.

:shock: :shock: :shock:
... слабенький номер і слабенький виступ! А для Євробачення - дуже слабенько!
...ну от навіщо завжди видумують велосипед?
- та мають хорошу пісню "Плакала", яка й іншим країнам подобається..... - та візьміть її, трошки може переробіть.... і запускайте на Євробачення!
- та ні, треба ж все запороти! :evil:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:11

  tea написав:
  freeze написав:
  Vitl написав:Скорее всего и далее мы будем совершенствоваться.Из всех нововведений самым значительным я считаю предложение Продиджи по источнику курсов.


С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо.

Я б ще одне правило додав.Точніше - повернув би старе правило назад.
Голосувати до 18.00.Або хоча б до 21.00.
Станом на зара,по цьому етапу,не проголосував ще жоден з трійки лідерів. :shock:
Чекаємо один одного. :mrgreen:
Зате той форумчанин,який просив продовжити до 24.00,вже проголосував. :evil:


Чай, не треба, про 24 годину пропонував я і я ще не проголосував. Так що не треба маніпулювати інформацією.
Якщо у Вас пішов настільки сильний "спортивний" інтерес, то мені не настільки принципово, можна і до 22 години.
Мій прогноз на кінець місяця 26.97.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:28

  Sirchyk написав:Мій прогноз на кінець місяця 26.97.


шо такое народ курить начал, шо так в гривасик многие стали верить? :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:50

  Sirchyk написав:Чай, не треба, про 24 годину пропонував я і я ще не проголосував. Так що не треба маніпулювати інформацією.
Якщо у Вас пішов настільки сильний "спортивний" інтерес, то мені не настільки принципово, можна і до 22 години.
Мій прогноз на кінець місяця 26.97.

Якщо у Вас не спортивний інтерес,то навіщо тоді пропонували продовжити голосування до 24.00?
Організатори пішли назустріч виключно Вам.І я б Вас зрозумів,якщо дійсно в 21.00 у Вас немає змоги голосувати,а в 23.50 в самий раз.
У Вас правда не завжди може вийти проголосувати до 21.00?
Якщо так,то залишимо час 24.00.
tea
 
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