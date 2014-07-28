С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо. Мне как говорится всё-равно, но чтобы не было излишней картежности.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 19:15
С марта надо установить правило - голосование осуществляется один раз без права изменить, имхо. Мне как говорится всё-равно, но чтобы не было излишней картежности.
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:50
не интересуюсь российской и украинской эстрадой
только белорусской
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:38
Я б ще одне правило додав.Точніше - повернув би старе правило назад.
Голосувати до 18.00.Або хоча б до 21.00.
Станом на зара,по цьому етапу,не проголосував ще жоден з трійки лідерів.
Чекаємо один одного.
Зате той форумчанин,який просив продовжити до 24.00,вже проголосував.
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:39
тільки що виступив гурт "Казка".Номер сподобався.Приколупатись немає до чого.Все що можна позитивного для Євробачення - все є в номері.
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:57
Отвечу как есть.Я сам согласен с этим.Также согласен с Чаем по поводу 21_00.Хочу разъяснить, почему эти вопросы становятся более актуальными сейчас.В период раскрутки важно было не отталкивать коллег по пустякам.ну изменил прогноз ну и что у кого от этого стало.Ну опоздал, ну и чё, в лесе ничё не сдохло.Это да.Но со временем, когда все уже вошли в русло можно и оттачивать правила.Не будем называть это закручиванием гаек, но давайте попробуем двигаться вперёд.
Формируем новый пакет изменений.
1 - одна попытка
2 - время до 21, ну или до 22 часа
ПС ещё предложения, но коллеги не предлагайте чего то спорного и личного. только в целях улучшить ситуацию для всех.Конечно это для след этапа, т е на 15 марта.И кто чувствует, что занят более неотложными делами. то давайте результаты вперёд.Теперь, если примем. все тоже не смогут менять прогнозы.
ПС2 Мне рекомендовано сегодня поменять, что пока не запрещено, я в раздумьях, как бы интернет не подвёл в 23_59 голосовать.Вот у Чая подвиснет в это время и вылетит со сладкого второго места
ПС3 я вседа немного переживаю, когда мы генерируем предложения, чтобы устроить всё так, чтобы не обидеть кого то, особенно тех, чья инициатива не будет поддержана. Поэтому ещё раз повторю, давайте предложения кот заведомо не внесут смуту в наши ряды. провокаций тут не надо.Были такие. были выдворены.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... слабенький номер і слабенький виступ! А для Євробачення - дуже слабенько!
...ну от навіщо завжди видумують велосипед?
- та мають хорошу пісню "Плакала", яка й іншим країнам подобається..... - та візьміть її, трошки може переробіть.... і запускайте на Євробачення!
- та ні, треба ж все запороти!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:11
Чай, не треба, про 24 годину пропонував я і я ще не проголосував. Так що не треба маніпулювати інформацією.
Якщо у Вас пішов настільки сильний "спортивний" інтерес, то мені не настільки принципово, можна і до 22 години.
Мій прогноз на кінець місяця 26.97.
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:28
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:50
Якщо у Вас не спортивний інтерес,то навіщо тоді пропонували продовжити голосування до 24.00?
Організатори пішли назустріч виключно Вам.І я б Вас зрозумів,якщо дійсно в 21.00 у Вас немає змоги голосувати,а в 23.50 в самий раз.
У Вас правда не завжди може вийти проголосувати до 21.00?
Якщо так,то залишимо час 24.00.
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:55
Це - оптимальні зміни,проти яких,я впевнений,ніхто не буде проти.
Що стосується інших правил,то рідко так буває,що всі правила влаштують абсолютно всіх.
Це - об"єктивна реальність будь-якого конкурса.
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