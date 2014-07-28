Всяке може бути - може і інтернет зависнути.
В мене є запасний варіант - телефонуватиму в 23.59 Фейслесу і називатиму свій прогноз.
Все одно ані Фейслес,ані Алекс2007 до 23.59 ще не спатимуть.
Я вгадав?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:57
Всяке може бути - може і інтернет зависнути.
В мене є запасний варіант - телефонуватиму в 23.59 Фейслесу і називатиму свій прогноз.
Все одно ані Фейслес,ані Алекс2007 до 23.59 ще не спатимуть.
Я вгадав?
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:00
Чуть не забыл дать прогноз.
Пусть будет 27,27 - цифры нравятся.
Объяснения,если получится, дам завтра.
Предложения запретить менять прогноз и ограничить время не поддерживаю.
Не надо придавать слишком большое значение конкурсу. Кроме Чая никто, вроде, корову выигрывать не собирается.
Поддерживаю мнение Андрея.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:06
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:15
tea
2 - время до 21, ну или до 22 часа
Пока коллега Сирчук высказался за 22-00.Подождём что люди скажут ещё. это ж на 15.03.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:19
tea
В мене є запасний варіант - телефонуватиму в 23.59 Фейслесу і називатиму свій прогноз.
К сож это не подойдёт.Любой человек должен видеть прогноз на страницах темы до договорного времени.кстати это навеяло на размышления.например кто то не может дать прогноз, но может позвонить.Тогда принявший звонок должен за него написать и пояснить что выполняет просьбу.Или заблокировали.Тогда тоже звонок или регить клона и в личку просить кого то также внести прогноз. но до времени.т е не обязательно, чтобы пост написал автор прогноза. но на страницы он должен попасть вовремя.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:22
Ещё такое предложение, чтобы каждый раз не обсуждать день окончания, предлагаю - два дня после этапа.Независимо от дней недели.Как сейчас, 14го этап. зачит 15 плюс 16.Будет 28. значит 1 и 2.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:25
Колега Сірчук не збирається виграти корову,як я і Алекс2007,тому,можливо,не буде проти,якщо буде голосування до 21.00?
Тут просто риторичне питання - що в людини за робота,якщо до 21.00 немає змоги проголосувати,а до 22.00 самий раз.
Зара є різні гаджети і при бажанні можна проголосувати з будь-якої точки земної кулі в будь-який час.Навіть якщо колега Сірчук працює таксистом до 23.00.
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:28
Ви написали одну з ситуацій,коли немає інтернету.Наприклад,підвис.Або вимкнули світло в районі.
Ніхто ж не буде проти,якщо Фейслес,якому всі тут довіряють,напише,що в Чая завис інтернет,він позвонив і назвав такий курс.
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Невероятная какая то ситуация, я думаю у всех кроме домашнего есть и мобильный интернет.
Будете смеяться, но у меня пять разных источников интернета.
Додано: Суб 16 лют, 2019 23:17
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