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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1379138013811382>
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:57

  Vitl написав:ПС2 Мне рекомендовано сегодня поменять, что пока не запрещено, я в раздумьях, как бы интернет не подвёл в 23_59 голосовать.Вот у Чая подвиснет в это время и вылетит со сладкого второго места :D

Всяке може бути - може і інтернет зависнути.
В мене є запасний варіант - телефонуватиму в 23.59 Фейслесу і називатиму свій прогноз. :mrgreen: :mrgreen:
Все одно ані Фейслес,ані Алекс2007 до 23.59 ще не спатимуть. :mrgreen:
Я вгадав? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:00

Чуть не забыл дать прогноз.
Пусть будет 27,27 - цифры нравятся. :)
Объяснения,если получится, дам завтра.
Предложения запретить менять прогноз и ограничить время не поддерживаю.
Не надо придавать слишком большое значение конкурсу. Кроме Чая никто, вроде, корову выигрывать не собирается. :)
Поддерживаю мнение Андрея.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:06

  ЛАД написав: Кроме Чая никто, вроде, корову выигрывать не собирается. :)

Скажу Вам по-секрету - корову збираються виграти ті три конкурсанти,які в суботу ввечері не спатимуть до 23.59,щоб дати прогноз. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:15

tea
2 - время до 21, ну или до 22 часа
Пока коллега Сирчук высказался за 22-00.Подождём что люди скажут ещё. это ж на 15.03.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:19

tea
В мене є запасний варіант - телефонуватиму в 23.59 Фейслесу і називатиму свій прогноз. :mrgreen: :mrgreen:

К сож это не подойдёт.Любой человек должен видеть прогноз на страницах темы до договорного времени.кстати это навеяло на размышления.например кто то не может дать прогноз, но может позвонить.Тогда принявший звонок должен за него написать и пояснить что выполняет просьбу.Или заблокировали.Тогда тоже звонок или регить клона и в личку просить кого то также внести прогноз. но до времени.т е не обязательно, чтобы пост написал автор прогноза. но на страницы он должен попасть вовремя. :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:22

Ещё такое предложение, чтобы каждый раз не обсуждать день окончания, предлагаю - два дня после этапа.Независимо от дней недели.Как сейчас, 14го этап. зачит 15 плюс 16.Будет 28. значит 1 и 2.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:25

  Vitl написав:tea
2 - время до 21, ну или до 22 часа
Пока коллега Сирчук высказался за 22-00.Подождём что люди скажут ещё. это ж на 15.03.

Колега Сірчук не збирається виграти корову,як я і Алекс2007,тому,можливо,не буде проти,якщо буде голосування до 21.00? :mrgreen:
Тут просто риторичне питання - що в людини за робота,якщо до 21.00 немає змоги проголосувати,а до 22.00 самий раз.
Зара є різні гаджети і при бажанні можна проголосувати з будь-якої точки земної кулі в будь-який час.Навіть якщо колега Сірчук працює таксистом до 23.00.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:28

  Vitl написав:tea
В мене є запасний варіант - телефонуватиму в 23.59 Фейслесу і називатиму свій прогноз. :mrgreen: :mrgreen:

К сож это не подойдёт.Любой человек должен видеть прогноз на страницах темы до договорного времени.кстати это навеяло на размышления.например кто то не может дать прогноз, но может позвонить.Тогда принявший звонок должен за него написать и пояснить что выполняет просьбу.Или заблокировали.Тогда тоже звонок или регить клона и в личку просить кого то также внести прогноз. но до времени.т е не обязательно, чтобы пост написал автор прогноза. но на страницы он должен попасть вовремя. :!:

Ви написали одну з ситуацій,коли немає інтернету.Наприклад,підвис.Або вимкнули світло в районі.
Ніхто ж не буде проти,якщо Фейслес,якому всі тут довіряють,напише,що в Чая завис інтернет,він позвонив і назвав такий курс.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

tea написав:Ви написали одну з ситуацій,коли немає інтернету.Наприклад,підвис.Або вимкнули світло в районі.


Невероятная какая то ситуация, я думаю у всех кроме домашнего есть и мобильный интернет.
Будете смеяться, но у меня пять разных источников интернета.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:17

  freeze написав:
tea написав:Ви написали одну з ситуацій,коли немає інтернету.Наприклад,підвис.Або вимкнули світло в районі.


Невероятная какая то ситуация, я думаю у всех кроме домашнего есть и мобильный интернет.

У мене немає. :mrgreen:
tea
 
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