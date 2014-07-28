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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:17
tea
Ніхто ж не буде проти,якщо Фейслес,якому всі тут довіряють,напише,що в Чая завис інтернет,він позвонив і назвав такий курс.
Дело не в доверии.Пусть вместо того, кто не может напишет другой.Главное как раз в том, чтобы это вовремя попало на страницы темы.Т е каждый участник должен видеть прогноз другого опубликованный не позже уст времени.Если на след день хоть и Фейслес скажет, мол вчера Чай мне звонил и просил внести то то то то, думаю это многих не устроит.Мне кажется что с этим всё уже прозрачно - любым доступным способом опубликовать цифру в теме в срок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:22
Vitl написав:tea
Ніхто ж не буде проти,якщо Фейслес,якому всі тут довіряють,напише,що в Чая завис інтернет,він позвонив і назвав такий курс.
Дело не в доверии.Пусть вместо того, кто не может напишет другой.Главное как раз в том, чтобы это вовремя попало на страницы темы.Т е каждый участник должен видеть прогноз другого опубликованный не позже уст времени
.Если на след день хоть и Фейслес скажет, мол вчера Чай мне звонил и просил внести то то то то, думаю это многих не устроит.Мне кажется что с этим всё уже прозрачно - любым доступным способом опубликовать цифру в теме в срок.
Так я ж це і мав на увазі.
Наприклад,я бачу,що в мене Алекс2007 в 23.58 перерізав дроти на кабельному інтернеті.
Я звоную Фейслесу,називаю курс і він від мого імені в 23.59 публікує його.
П.С.Я так бачу,в 23.59 буде гра нервів.
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