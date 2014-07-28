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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:17
tea
Ніхто ж не буде проти,якщо Фейслес,якому всі тут довіряють,напише,що в Чая завис інтернет,він позвонив і назвав такий курс.
Дело не в доверии.Пусть вместо того, кто не может напишет другой.Главное как раз в том, чтобы это вовремя попало на страницы темы.Т е каждый участник должен видеть прогноз другого опубликованный не позже уст времени.Если на след день хоть и Фейслес скажет, мол вчера Чай мне звонил и просил внести то то то то, думаю это многих не устроит.Мне кажется что с этим всё уже прозрачно - любым доступным способом опубликовать цифру в теме в срок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:22
Vitl написав:tea
Ніхто ж не буде проти,якщо Фейслес,якому всі тут довіряють,напише,що в Чая завис інтернет,він позвонив і назвав такий курс.
Дело не в доверии.Пусть вместо того, кто не может напишет другой.Главное как раз в том, чтобы это вовремя попало на страницы темы.Т е каждый участник должен видеть прогноз другого опубликованный не позже уст времени
.Если на след день хоть и Фейслес скажет, мол вчера Чай мне звонил и просил внести то то то то, думаю это многих не устроит.Мне кажется что с этим всё уже прозрачно - любым доступным способом опубликовать цифру в теме в срок.
Так я ж це і мав на увазі.
Наприклад,я бачу,що в мене Алекс2007 в 23.58 перерізав дроти на кабельному інтернеті.
Я звоную Фейслесу,називаю курс і він від мого імені в 23.59 публікує його.
П.С.Я так бачу,в 23.59 буде гра нервів.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:26
tea
Я звоную Фейслесу,називаю курс і він від мого імені в 23.59 публікує його
Конечно.В любом случае, потом когда появится возможность можно поблагодарить человека за оказанную услугу.Главное чтобы он цифры не напутал в таком ответственном деле
Знаешь как бывает в последнюю минуту 26,70-27,60...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:30
Vitl написав:tea
Я звоную Фейслесу,називаю курс і він від мого імені в 23.59 публікує його
Конечно.В любом случае, потом когда появится возможность можно поблагодарить человека за оказанную услугу.Главное чтобы он цифры не напутал
в таком ответственном деле
Знаешь как бывает в последнюю минуту 26,70-27,60...
Я СМС-ку пошлю.Щоб був документальний доказ.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:31
Сірчук дав прогноз о 21.00 і пішов спокійно спати.
А нам не спиться.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:57
Чуть не забыл))) 27.35
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Mayag
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:59
Прогноз на 28 число - 27.10.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:59
tea написав:
Сірчук дав прогноз о 21.00 і пішов спокійно спати.
А нам не спиться.
Хто ж Вам заважає - йдіть і спіть.
На кінець місяця - 27.095
В целом, идем "камнем вбок".
Конечно гадать сложно, но в ближайшие 2 месяца максимально возможное дно видится: 26.8 - 26.65.
Движня если и начнется, то вероятно в апреле если НБУ не сможет/не захочет помешать процессу конвертации из гривны в бакс, или в этом (процессе конвертации) не будет особой необходимости. И наверное таки степень влияния выборов на курс не будет такой большой - это уже давно заложено в курс в некоторой степени, плюс остаточный эффект сезонности смягчит этот болезненный процесс...
Но как и прежде считаю, что дно наступит до мая.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 17 лют, 2019 00:21, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:59
Як бачимо, учасники увіровали якщо не в подальше зміцнення гривні, так в боковик. Я б як і минулого разу вказав на небезпеку "мислення за трендом", але тут бачу що й сам схиляюся до того ж. Якщо до середини лютого я чекав певних ознак відкату, то наразі вже не бачу тому передпосилок.
Якщо не враховувати дуже нетипові 2014 і 2015, то з лютого починається загальний сезонний тренд на зміцнення гривні (хіба що в 2016 це почалося з кінця лютого). Погода, як бачимо, досить тепла, думаю посівна понеться вже на початку березня. Триває виборча кампанія, теж підкидає валюти. Успішно триває впарювання ОВГЗ і стерилізація гривневої маси.
Але думаю що сильно нижче 27 не підемо, темпи укріплення впадуть. Нижче може впасти Одеса, Львів, Чернівці. То ж мій прогноз... 27,02
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Faceless
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:00
Час вийшов - 0.00
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