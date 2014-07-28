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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Табличку опублікую в понеділок
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:12
Обгрунтую і свій прогноз.
Є чинники,які "за" зміцнення гривні і "проти" зміцнення гривні.
"За" зміцнення:
1.Сезонність.
2.Нерезиденти поки що заходять з доларами,продають їх і розміщуються в ОВДП.
3.Населення більше продає валюти,ніж купує.
"Проти" зміцнення гривні більше чинників.
1.НБУ планує викуповувати щодня вже не 10 млн.,як декларував раніше,а 15 млн.
2.Проблеми з імпортом в минулому місяці вилились в цьому місяці.
3.Цей тиждень на міжбанку показав,що обсяги купівлі більші,ніж обсяги на продаж.Тому курс цього тижня на міжбанку зростав.
4.З 1 березня експортери на міжбанку обов"язково продаватимуть не 50% виручки,а 30%.Решту - добровільно,по необхідності.А так як ми даємо прогноз на останній день лютого,то саме на новині,що наступного дня можливо буде менший обсяг,саме 28-го до кінця сесії може зрости міжбанк,а за ним і готівка.
П.С.Довго зважав на ці фактори і вирішив,що чинники "за" зміцнення гривні сильніші.
П.П.С.Так як у Алекса2007 нерви виявились сильнішими а секундомер точніше ,він дав прогноз пізніше мене.З прогноза Алекса2007 випливає,що на цьому етапі я його точно не обжену.Так що і Алекс2007 обрав свою тактику.
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
В предыдущем сообщении добавил обоснование...
Хотел нажать кнопку "цитата" на том своем посте с прогнозом, и обосновать. По ошибке (баран) нажал "редактировать", дописал там мысли и потом отправил.
Это просто, чтоб потом не было инсинуаций что я изменил в 0:21 цифру.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 17 лют, 2019 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:38
Не знаю как по стране, но отопительной компании и платежкам одесситов в этом году фартит до предела. Сегодня днем может быть побит температурный рекорд за 130 лет наблюдений по этому календарному дню зимы, в 1957 году 17 февраля было + 14,7, а сегодня обещают + 13, где-то совсем рядом )))
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:44
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:57
Пока не участник - просто наблюдаю.
Все таки это конкурс прогнозов, а не спортивный, кто кого уделает на последней секунде. Поэтому для таких, кто хочет в последнюю секунду подстроиться и таким образом выиграть, стоит оставить не удобное время 24:00 (или вообще 4:00 след. дня), чтобы участники давали прогнозы, а не пытались выиграть сделав прогноз последним, ну или пусть ждут до последнего ради выигрыша.
Еще раз - это мое мнение с стороны не как участника. Мне более интересны прогнозы на основании предпосылок, а не на основании последней секунды.
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