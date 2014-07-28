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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1380138113821383
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Табличку опублікую в понеділок
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:12

  Faceless написав:Як бачимо, учасники увіровали якщо не в подальше зміцнення гривні, так в боковик. Я б як і минулого разу вказав на небезпеку "мислення за трендом", але тут бачу що й сам схиляюся до того ж. Якщо до середини лютого я чекав певних ознак відкату, то наразі вже не бачу тому передпосилок.
Якщо не враховувати дуже нетипові 2014 і 2015, то з лютого починається загальний сезонний тренд на зміцнення гривні (хіба що в 2016 це почалося з кінця лютого). Погода, як бачимо, досить тепла, думаю посівна понеться вже на початку березня. Триває виборча кампанія, теж підкидає валюти. Успішно триває впарювання ОВГЗ і стерилізація гривневої маси.
Але думаю що сильно нижче 27 не підемо, темпи укріплення впадуть. Нижче може впасти Одеса, Львів, Чернівці. То ж мій прогноз... 27,02

Обгрунтую і свій прогноз.
Є чинники,які "за" зміцнення гривні і "проти" зміцнення гривні.
"За" зміцнення:
1.Сезонність.
2.Нерезиденти поки що заходять з доларами,продають їх і розміщуються в ОВДП.
3.Населення більше продає валюти,ніж купує.
"Проти" зміцнення гривні більше чинників.
1.НБУ планує викуповувати щодня вже не 10 млн.,як декларував раніше,а 15 млн.
2.Проблеми з імпортом в минулому місяці вилились в цьому місяці.
3.Цей тиждень на міжбанку показав,що обсяги купівлі більші,ніж обсяги на продаж.Тому курс цього тижня на міжбанку зростав.
4.З 1 березня експортери на міжбанку обов"язково продаватимуть не 50% виручки,а 30%.Решту - добровільно,по необхідності.А так як ми даємо прогноз на останній день лютого,то саме на новині,що наступного дня можливо буде менший обсяг,саме 28-го до кінця сесії може зрости міжбанк,а за ним і готівка.
П.С.Довго зважав на ці фактори і вирішив,що чинники "за" зміцнення гривні сильніші.
П.П.С.Так як у Алекса2007 нерви виявились сильнішими :mrgreen: а секундомер точніше :wink: ,він дав прогноз пізніше мене.З прогноза Алекса2007 випливає,що на цьому етапі я його точно не обжену.Так що і Алекс2007 обрав свою тактику. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

В предыдущем сообщении добавил обоснование...

Хотел нажать кнопку "цитата" на том своем посте с прогнозом, и обосновать. По ошибке (баран) нажал "редактировать", дописал там мысли и потом отправил. :oops:

Это просто, чтоб потом не было инсинуаций что я изменил в 0:21 цифру. :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 17 лют, 2019 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:38

  Faceless написав:Погода, як бачимо, досить тепла, думаю посівна понеться вже на початку березня.


Не знаю как по стране, но отопительной компании и платежкам одесситов в этом году фартит до предела. Сегодня днем может быть побит температурный рекорд за 130 лет наблюдений по этому календарному дню зимы, в 1957 году 17 февраля было + 14,7, а сегодня обещают + 13, где-то совсем рядом )))
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:44

  tea написав:З прогноза Алекса2007 випливає,що на цьому етапі я його точно не обжену.Так що і Алекс2007 обрав свою тактику. :mrgreen:

Да, это было круто с его стороны. Alex2007 молодец.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:57

  Vitl написав:2 - время до 21, ну или до 22 часа

Пока не участник - просто наблюдаю.
Все таки это конкурс прогнозов, а не спортивный, кто кого уделает на последней секунде. Поэтому для таких, кто хочет в последнюю секунду подстроиться и таким образом выиграть, стоит оставить не удобное время 24:00 (или вообще 4:00 след. дня), чтобы участники давали прогнозы, а не пытались выиграть сделав прогноз последним, ну или пусть ждут до последнего ради выигрыша.
Еще раз - это мое мнение с стороны не как участника. Мне более интересны прогнозы на основании предпосылок, а не на основании последней секунды.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 01:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Alex2007 написав:В предыдущем сообщении добавил обоснование...

Хотел нажать кнопку "цитата" на том своем посте с прогнозом, и обосновать. По ошибке (баран) нажал "редактировать", дописал там мысли и потом отправил. :oops:

Это просто, чтоб потом не было инсинуаций что я изменил в 0:21 цифру. :?
Я вашу цифру видел перед тем, как сам написал, так что могу подтвердить если что
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 01:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

tea написав:П.П.С.Так як у Алекса2007 нерви виявились сильнішими :mrgreen: а секундомер точніше :wink: ,він дав прогноз пізніше мене.З прогноза Алекса2007 випливає,що на цьому етапі я його точно не обжену.Так що і Алекс2007 обрав свою тактику. :mrgreen:

Я насправді не збирався вичікувати останньої хвилини, але поки дивився архів курсів та набирав пост, вийшло що відправив о 23:59:41
Довго роздумував, чи пірнати нижче 27. Врешті решт вирішив, що приблизно - 20 копійок від поточних курсів
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 01:13

Faceless

Благодарю.
А то из-за такой технической ерунды - как-то легкая досада ...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 01:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Кстати, учитывая что в пятницу к вечеру чуть приподнялись на мб и на нале не продолжили более уверенное движение вниз, то есть высокая вероятность что в первой половине следующей недели можем отметиться на уровне 27.35(.45 максимум и не везде).
Потом уже точно минитренд в долинки на пару недель.
Alex2007
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