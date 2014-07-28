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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1381138213831384
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 03:03

Всем привет.
Не успел дать прогноз до установленного времени(
На победу не претендую,
прогнозы участников еще не читал.
Пока не вижу условий для роста доллара, к весне спускаемся вниз, поэтому в последних прогнозах скидываю по 50 копеек.
На конец февраля 27,00.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 07:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Я против изменений! Если Tea боится проблем с интернетом - пусть голосует раньше.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 08:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Я за одну попытку прошноза - фейслесу проще вести таблицу.
Но я категорически против отката времени назад к 21 или 22. Для того, кто просто делает прогноз, время не играет значения. Ему удобно ориентироваться на дату. А вот для тех, кто делает ставку на прогнозы других, независимо от курсообразующих факторов - да сложно. И таких людей 3-4 человека.

ЗЫ а вообще стал замечать. Контекст постепенно превратился в трамвай. А эта ветка в последнее время стала напоминать казино. Или даже киоск по продаже билетов лото-забава. Приходится пролистывать кучу страниц обсуждения конкурса, а про курс ни слова.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 08:55

  Alex2007 написав:В предыдущем сообщении добавил обоснование...

Хотел нажать кнопку "цитата" на том своем посте с прогнозом, и обосновать. По ошибке (баран) нажал "редактировать", дописал там мысли и потом отправил. :oops:

Это просто, чтоб потом не было инсинуаций что я изменил в 0:21 цифру. :?


А вот это ИМХО очень хороший прецедент.
Если бы тупанул инет и сообщение было отправлено в 00:21, то прогоноз бы не приняли. А вот если тупанул участник - то все ОК и прогноз принимаем?

Тогда я тоже тупица и вместо 99, набрал 79. Можно принять мой новый прогноз? Что скажет уважаемое собрание?

  kolyuchy написав:Мой прогноз на конец месяца 26.79
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:59

  kolyuchy написав:
  Alex2007 написав:В предыдущем сообщении добавил обоснование...

Хотел нажать кнопку "цитата" на том своем посте с прогнозом, и обосновать. По ошибке (баран) нажал "редактировать", дописал там мысли и потом отправил. :oops:

Это просто, чтоб потом не было инсинуаций что я изменил в 0:21 цифру. :?


А вот это ИМХО очень хороший прецедент.
Если бы тупанул инет и сообщение было отправлено в 00:21, то прогоноз бы не приняли. А вот если тупанул участник - то все ОК и прогноз принимаем?

Тогда я тоже тупица и вместо 99, набрал 79. Можно принять мой новый прогноз? Что скажет уважаемое собрание?

  kolyuchy написав:Мой прогноз на конец месяца 26.79

Действительно отредактировать сообщение можно сколько угодно раз и если дата редактирования до даты окончания голосования, то вроде как все в порядке, но выходит человек может редактировать и 5 и 10 раз... Может есть смысл faceless-у (или ответственному) с помощью цитаты фиксировать курс.
ol_zy
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  #<1 ... 1381138213831384
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