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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 17 лют, 2019 03:03
Всем привет.
Не успел дать прогноз до установленного времени(
На победу не претендую,
прогнозы участников еще не читал.
Пока не вижу условий для роста доллара, к весне спускаемся вниз, поэтому в последних прогнозах скидываю по 50 копеек.
На конец февраля 27,00.
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Electron
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Додано: Нед 17 лют, 2019 07:29
Приветствую!
Я против изменений! Если Tea боится проблем с интернетом - пусть голосует раньше.
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SAndriy1
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Додано: Нед 17 лют, 2019 08:19
Я за одну попытку прошноза - фейслесу проще вести таблицу.
Но я категорически против отката времени назад к 21 или 22. Для того, кто просто делает прогноз, время не играет значения. Ему удобно ориентироваться на дату. А вот для тех, кто делает ставку на прогнозы других, независимо от курсообразующих факторов - да сложно. И таких людей 3-4 человека.
ЗЫ а вообще стал замечать. Контекст постепенно превратился в трамвай. А эта ветка в последнее время стала напоминать казино. Или даже киоск по продаже билетов лото-забава. Приходится пролистывать кучу страниц обсуждения конкурса, а про курс ни слова.
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kolyuchy
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Додано: Нед 17 лют, 2019 08:55
Alex2007 написав:
В предыдущем сообщении добавил обоснование...
Хотел нажать кнопку "цитата" на том своем посте с прогнозом, и обосновать. По ошибке (баран) нажал "редактировать", до
писал там мысли и потом отправил.
Это просто, чтоб потом не было инсинуаций что я изменил в 0:21 цифру.
А вот это ИМХО очень хороший прецедент.
Если бы тупанул инет и сообщение было отправлено в 00:21, то прогоноз бы не приняли. А вот если тупанул участник - то все ОК и прогноз принимаем?
Тогда я тоже тупица и вместо 99, набрал 79. Можно принять мой новый прогноз? Что скажет уважаемое собрание?
kolyuchy написав:
Мой прогноз на конец месяца 26.79
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kolyuchy
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Додано: Нед 17 лют, 2019 09:59
kolyuchy написав: Alex2007 написав:
В предыдущем сообщении добавил обоснование...
Хотел нажать кнопку "цитата" на том своем посте с прогнозом, и обосновать. По ошибке (баран) нажал "редактировать", до
писал там мысли и потом отправил.
Это просто, чтоб потом не было инсинуаций что я изменил в 0:21 цифру.
А вот это ИМХО очень хороший прецедент.
Если бы тупанул инет и сообщение было отправлено в 00:21, то прогоноз бы не приняли. А вот если тупанул участник - то все ОК и прогноз принимаем?
Тогда я тоже тупица и вместо 99, набрал 79. Можно принять мой новый прогноз? Что скажет уважаемое собрание?
kolyuchy написав:
Мой прогноз на конец месяца 26.79
Действительно отредактировать сообщение можно сколько угодно раз и если дата редактирования до даты окончания голосования, то вроде как все в порядке, но выходит человек может редактировать и 5 и 10 раз... Может есть смысл faceless-у (или ответственному) с помощью цитаты фиксировать курс.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:33
Мне кажется, что к конкурсу стали относиться слишком серьезно, а это всего лишь игра.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:34
kolyuchy написав:
а вообще стал замечать. Контекст постепенно превратился в трамвай. А эта ветка в последнее время стала напоминать казино. Или даже киоск по продаже билетов лото-забава. Приходится пролистывать кучу страниц обсуждения конкурса, а про курс ни слова.
... може це тому, що сюди Чай зачастив?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:37
Alex2007 написав:Faceless
Благодарю.
А то из-за такой технической ерунды - как-то легкая досада
...
Не переживайте.Я теж можу підтвердити,що Ви дали вчасно прогноз і курс не міняли.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:39
Faceless написав: tea написав:
П.П.С.Так як у Алекса2007 нерви виявились сильнішими
а секундомер точніше
,він дав прогноз пізніше мене.З прогноза Алекса2007 випливає,що на цьому етапі я його точно не обжену.Так що і Алекс2007 обрав свою тактику.
Я насправді не збирався вичікувати останньої хвилини, [b]але поки дивився архів курсів та набирав пост, вийшло що відправив о 23:59:41
[/b]
Совпадение?Не думаю (с).
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:40
SAndriy1 написав:
Приветствую!
Я против изменений! Если Tea боится проблем с интернетом - пусть голосует раньше.
Без питань.Буду грати по тих правилах,які є.
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