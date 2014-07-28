Додано: Нед 17 лют, 2019 13:13

Сразу, не откладывая.По А2007 ситуация действительно спорная.Но споры тут решаем мы сами, нам никто не указ и не закон, кроме нашей совести и чести.С одной стороны время редактирования позже срока.Но это не опровергает того, что время создания поста в срок.Есть два свидетеля.Также все остальные свидетели того, что тройка лидеров должна была ждать до последнего.Даже я делал вчера вид, что буду менять прогноз и переписывался тут почти до конца.Поэтому уверен, что мы принимаем прогноз А2007 без проблем.Но оговорку однако оставим, чтобы избегать подобных случаев.Если бы не было свидетелей, то было бы не совсем корректно.И не забываем, что наша цель тут доброжелательное отношение друг к другу, а не вражда.Всё.

ПС с техническими деталями и возможностями можем разбираться и дальше, а с результатом разобрались.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.