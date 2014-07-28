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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:56
kolyuchy написав:
А существует ли техническая возможность подтвердить, что не было еще одного изменения поста Алекса между 00:00 и 00:21?
Или движок форума сохраняет только время создания поста и время последнего редактирования?
Это очень важно. Если ответ утвердительный я объясню суть тактики после ответа модератора.
Количество редактирований поста указано внизу поста. Если бы было более одного, это было бы видно
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 17 лют, 2019 00:21, всього редагувалось 1 раз.
Скрина поста до редактирования увы нет, но в данном случае это и не критично.
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Faceless
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:00
Привет.Я прогноз не менял, т к даже не собирался это сделать.Немного подиграл в интригу, что в последний момент изменю, но т к уверен в своей очередной победе, оставил как есть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:04
Почитал ночную и утреннюю переписку...С чего то поржал, а над чем то задумался.Буду постепенно по ходу мыслей давать комментарии.
Одно новшество я так думаю, мы уже большинством высказанных решили - одна попытка голосования
.Это в первую очередь уменьшит спортивную составляющую конкурса.А также напомнит участникам, что нужно быть более внимательными.И ещё заметил, что бывают случаи по принципу - як не съем то понадкусюю.Участники без нужды, просто раз можно начинают баловаться.Да и споров вокруг этого много.Значит всё.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:07
Electron написав:Всем привет.
Не успел дать прогноз до установленного времени(
На победу не претендую,
прогнозы участников еще не читал.
Пока не вижу условий для роста доллара, к весне спускаемся вниз, поэтому в последних прогнозах скидываю по 50 копеек.
На конец февраля 27,00.
Коллеги, пойдём навстречу опоздавшему?
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Faceless
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:13
Сразу, не откладывая.По А2007 ситуация действительно спорная.Но споры тут решаем мы сами, нам никто не указ и не закон, кроме нашей совести и чести.С одной стороны время редактирования позже срока.Но это не опровергает того, что время создания поста в срок.Есть два свидетеля.Также все остальные свидетели того, что тройка лидеров должна была ждать до последнего.Даже я делал вчера вид, что буду менять прогноз и переписывался тут почти до конца.Поэтому уверен, что мы принимаем прогноз А2007 без проблем.Но оговорку однако оставим, чтобы избегать подобных случаев.Если бы не было свидетелей, то было бы не совсем корректно.И не забываем, что наша цель тут доброжелательное отношение друг к другу, а не вражда.Всё.
ПС с техническими деталями и возможностями можем разбираться и дальше, а с результатом разобрались.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16
Faceless Коллеги, пойдём навстречу опоздавшему?
Какое у коллеги счас место.Если он не в лидерах, то я за.Но окончательное решение за большинством.К сожалению мы об этом самом времени тут уже столько дров наломали...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16
kolyuchy написав:
Это очень важно. Если ответ утвердительный я объясню суть тактики после ответа модератора.
Модератор вже відповів.
Напишіть свою думку.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:18
Faceless написав:
Electron написав:Всем привет.
Не успел дать прогноз до установленного времени(
На победу не претендую,
прогнозы участников еще не читал.
Пока не вижу условий для роста доллара, к весне спускаемся вниз, поэтому в последних прогнозах скидываю по 50 копеек.
На конец февраля 27,00.
Коллеги, пойдём навстречу опоздавшему?
Конечно.
Человек однозначно заявил, что не претендует на победу.
И тем более он действительно не претендует никак, исходя из таблички. Тем более до конца квартала мало осталось.
Уверен, что его соседи по табличке совсем не будут против.
А чем больше участвующих тем интереснее.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:19
ol_zy написав: Vitl написав:
2 - время до 21, ну или до 22 часа
Пока не участник - просто наблюдаю.
Все таки это конкурс прогнозов, а не спортивный, кто кого уделает на последней секунде. Поэтому для таких, кто хочет в последнюю секунду подстроиться и таким образом выиграть, стоит оставить не удобное время 24:00 (или вообще 4:00 след. дня), чтобы участники давали прогнозы, а не пытались выиграть сделав прогноз последним, ну или пусть ждут до последнего ради выигрыша.
Еще раз - это мое мнение с стороны не как участника. Мне более интересны прогнозы на основании предпосылок, а не на основании последней секунды.
Нужно отдать должное здравой мысли.Хоть он и не участник, но в культурной ненавязчивой форме толково дал оценку.Поэтому, чтобы не улучшать именно спортивную составляющую, логично оставить время 24_00.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:22
Теперь немного философии.
Ещё раз и не второй и не третий...напоминаю, что все мы разные и мнения разные.Но не нужно искать повода для ссор и склок.Нужно наоборот искать взаимопомощь и взаимоуважение.Поэтому спорные вопросы должны решаться именно по такому принципу.Очень прошу не обижаться тех, кто считает иначе, будте добрее и сильнее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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