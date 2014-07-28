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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1384138513861387
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:26

  Vitl написав:
  ol_zy написав: Поэтому для таких, кто хочет в последнюю секунду подстроиться и таким образом выиграть,стоит оставить не удобное время 24:00 (или вообще 4:00 след. дня), чтобы участники давали прогнозы, а не пытались выиграть сделав прогноз последним, ну или пусть ждут до последнего ради выигрыша.


Нужно отдать должное здравой мысли.Хоть он и не участник, но в культурной ненавязчивой форме толково дал оценку.Поэтому, чтобы не улучшать именно спортивную составляющую, логично оставить время 24_00.

А в чому здорова думка?
Давайте подивимось на історію питання.
В минулому році було до 18.00.Всім було зручно,ніхто зауважень по часу не писав.
В січні пан Сірчук пише - а давайте зробимо до 24.00.Ви пішли йому назустріч,бо подумали,що,дійсно,може йому незручно давати прогноз в 23.00,тому нехай дає до 24.00.
Вчора пан Сірчук дав прогноз о 21.00 і пішов спати.
Логічне питання - а в чому сенс пропозиції Ол_зі,який пише:"А давайте зробимо для тих,хто чекає останніх секунд,незручний час,навіть 4.00 ранку."
Мені не проблема завести будильник на 3.55,прокинутись і дати прогноз.
Тільки питання - а навіщо продовжувати час навіть до 24.00.Кому цим рішенням йдемо назустріч?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:26

Что однозначно понравилось.Это то, что конкурсанты после прогнозов дали свои обоснования.И упрёки, что обоснования перестали давать , можно теперь не поднимать.Просто как я и писал, будут немного позже.Да и что особо поменялось, особо ничего.Есть масса мелких факторов, которые можно пачками перечислять.Но их влияние очень мало.Может кто напишет, мы будем благодарны за подробный труд.А на момент основное - сезонность, долги, выборы, внешняя ситуация.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:31

tea

В вопросе времени окончательно мы ещё не определились.Пока известно, что многие участники не довольны спортивным уклоном.Поэтому решение оставить 24_00 удовлетворит их претензию.Мне вот вообще без разницы, я стараюсь предложить только то, что логично и удобно.24_00 логично вот чем - многие уже скоро запутаются 21 или 22 или 24 или 18. скажут что чуваки тут цирк устроили.Проще всего это прошедшие сутки - и баста.Срок такое то число, а число заканчивается в 24_00.В этом неоспоримое удобство и логика.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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