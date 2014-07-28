Vitl написав:
Нужно отдать должное здравой мысли.Хоть он и не участник, но в культурной ненавязчивой форме толково дал оценку.Поэтому, чтобы не улучшать именно спортивную составляющую, логично оставить время 24_00.
А в чому здорова думка?
Давайте подивимось на історію питання.
В минулому році було до 18.00.Всім було зручно,ніхто зауважень по часу не писав.
В січні пан Сірчук пише - а давайте зробимо до 24.00.Ви пішли йому назустріч,бо подумали,що,дійсно,може йому незручно давати прогноз в 23.00,тому нехай дає до 24.00.
Вчора пан Сірчук дав прогноз о 21.00 і пішов спати.
Логічне питання - а в чому сенс пропозиції Ол_зі,який пише:"А давайте зробимо для тих,хто чекає останніх секунд,незручний час,навіть 4.00 ранку."
Мені не проблема завести будильник на 3.55,прокинутись і дати прогноз.
Тільки питання - а навіщо продовжувати час навіть до 24.00.Кому цим рішенням йдемо назустріч?