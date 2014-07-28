Додано: Нед 17 лют, 2019 13:26

Что однозначно понравилось.Это то, что конкурсанты после прогнозов дали свои обоснования.И упрёки, что обоснования перестали давать , можно теперь не поднимать.Просто как я и писал, будут немного позже.Да и что особо поменялось, особо ничего.Есть масса мелких факторов, которые можно пачками перечислять.Но их влияние очень мало.Может кто напишет, мы будем благодарны за подробный труд.А на момент основное - сезонность, долги, выборы, внешняя ситуация.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.