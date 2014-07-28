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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:26
Vitl написав: ol_zy написав:
Поэтому для таких, кто хочет в последнюю секунду подстроиться и таким образом выиграть,стоит оставить не удобное время
24:00 (или вообще 4:00 след. дня), чтобы участники давали прогнозы, а не пытались выиграть сделав прогноз последним, ну или пусть ждут до последнего ради выигрыша.
Нужно отдать должное здравой мысли
.Хоть он и не участник, но в культурной ненавязчивой форме толково дал оценку.Поэтому, чтобы не улучшать именно спортивную составляющую, логично оставить время 24_00.
А в чому здорова думка?
Давайте подивимось на історію питання.
В минулому році було до 18.00.Всім було зручно,ніхто зауважень по часу не писав.
В січні пан Сірчук пише - а давайте зробимо до 24.00.Ви пішли йому назустріч,бо подумали,що,дійсно,може йому незручно давати прогноз в 23.00,тому нехай дає до 24.00.
Вчора пан Сірчук дав прогноз о 21.00 і пішов спати.
Логічне питання - а в чому сенс пропозиції Ол_зі,який пише:"А давайте зробимо для тих,хто чекає останніх секунд,незручний час,навіть 4.00 ранку."
Мені не проблема завести будильник на 3.55,прокинутись і дати прогноз.
Тільки питання - а навіщо продовжувати час навіть до 24.00.Кому цим рішенням йдемо назустріч?
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:26
Что однозначно понравилось.Это то, что конкурсанты после прогнозов дали свои обоснования.И упрёки, что обоснования перестали давать , можно теперь не поднимать.Просто как я и писал, будут немного позже.Да и что особо поменялось, особо ничего.Есть масса мелких факторов, которые можно пачками перечислять.Но их влияние очень мало.Может кто напишет, мы будем благодарны за подробный труд.А на момент основное - сезонность, долги, выборы, внешняя ситуация.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:31
tea
В вопросе времени окончательно мы ещё не определились.Пока известно, что многие участники не довольны спортивным уклоном.Поэтому решение оставить 24_00 удовлетворит их претензию.Мне вот вообще без разницы, я стараюсь предложить только то, что логично и удобно.24_00 логично вот чем - многие уже скоро запутаются 21 или 22 или 24 или 18. скажут что чуваки тут цирк устроили.Проще всего это прошедшие сутки - и баста.Срок такое то число, а число заканчивается в 24_00.В этом неоспоримое удобство и логика.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:42
Vitl написав:tea
В вопросе времени окончательно мы ещё не определились.Пока известно, что многие участники не довольны спортивным уклоном.
Поэтому решение оставить 24_00 удовлетворит их претензию.
Так а в чому логіка?Ви хочете піти комусь назустріч - це одне.А якщо хочете зробити комусь гірше - це інше.
Ну й ключове питання - навіть якщо залишиться час 24.00 - це прибере спортивний інтерес?Очевидно,що ні.Вчорашній день це підтвердив,коли три учасника чекали останніх секунд.
Навіть якщо Ви зробите 4 часа ночі - спортивний інтерес нікуди не зникне,будемо давати прогнози в 3.59.
То кому підемо назустріч,щоб залишити час 24.00?Сірчук писав,що йому й раніше зручно давати.Тим більше - є цілих дві доби на прогнози.І учасники,які пишуть,що не претендують на перемогу і,головне,ні на кого не орієнтуються,спокійно можуть дати прогноз протягом двох діб.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:02
Vitl написав:
Сразу, не откладывая.По А2007 ситуация действительно спорная.Но споры тут решаем мы сами, нам никто не указ и не закон, кроме нашей совести и чести.С одной стороны время редактирования позже срока.Но это не опровергает того, что время создания поста в срок.Есть два свидетеля.Также все остальные свидетели того, что тройка лидеров должна была ждать до последнего.Даже я делал вчера вид, что буду менять прогноз и переписывался тут почти до конца.Поэтому уверен, что мы принимаем прогноз А2007 без проблем.Но оговорку однако оставим, чтобы избегать подобных случаев.Если бы не было свидетелей, то было бы не совсем корректно.И не забываем, что наша цель тут доброжелательное отношение друг к другу, а не вражда.Всё.
ПС с техническими деталями и возможностями можем разбираться и дальше, а с результатом разобрались.
В том то и дело, что ситуация с этим долбанным редактированием со стороны может выглядеть немного некорректной, сам понимаю.
Поэтому дико извиняюсь
Спасибо коллегам за поддержку.
А написал я в 23_59 из спортивного интереса) - шансы сейчас у всех, кто около 27, у всех одинаковы.
Ну и окончательное решение принималось мною не так просто.
Дело даже не в цифрах других участников, а в том что тренд не такой уж однозначный...
Ладно что-то меня слишком много.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:22
Насчёт времени голосования. Ну реально притомили пустопорожние дебаты. Десятки постов ни о чем, о совершенно малозначимом условии.
Не вижу, чтобы кому-то реально мешало время в 24-00
Потому предлагаю этот вопрос закрыть как минимум до окончания этой голосовалки, т.е до конца марта.
Чай, будешь опять на эту тему флудить - удалю все.
Уже не первый раз слышу, что тема превращается из обсуждения курса в обсуждение какой-то фигни по условиям голосовалки.
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Faceless
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:28
Faceless написав:
Насчёт времени голосования. Ну реально притомили пустопорожние дебаты. Десятки постов ни о чем, о совершенно малозначимом условии.
Не вижу, чтобы кому-то реально мешало время в 24-00
Потому предлагаю этот вопрос закрыть как минимум до окончания этой голосовалки, т.е до конца марта.
Чай, будешь опять на эту тему флудить - удалю все.
Уже не первый раз слышу, что тема превращается из обсуждения курса в обсуждение какой-то фигни по условиям голосовалки.
Повторю что написал - Срок такое то число, а число заканчивается в 24_00.В этом неоспоримое удобство и логика.Т е хоть со спортом хоть без, есть день голосования, этот день заканчивается с окончанием суток.Т е я не хочу чтобы это было против кого то или наоборот для кого то.Закончился день, закончилось голосование, и не нужно вспоминать до скольки часов.Логика железная.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:28
tea
, Ви нагадуєте колишнього мене!
- я теж колись любив(тепер рідше) робити "бурю в стакані води"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:40
Faceless написав:
Насчёт времени голосования. Ну реально притомили пустопорожние дебаты. Десятки постов ни о чем, о совершенно малозначимом условии.
Не вижу, чтобы кому-то реально мешало время в 24-00
Потому предлагаю этот вопрос закрыть как минимум до окончания этой голосовалки, т.е до конца марта.
Чай, будешь опять на эту тему флудить - удалю все.
Та нехай буде.
До 24.00,так до 24.00.
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