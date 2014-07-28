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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1385138613871388
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:10

  THB написав:Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?

Дайош прогноз з аналітичними викладками!
Чи не дайош?
:lol:
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:17

  10/9/9 написав:
  THB написав:Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?

Дайош прогноз з аналітичними викладками!
Чи не дайош?
:lol:

Я не дайош,а вот у некоторых было очень даже и дайош,но фиг чего теперь найдош. :?
THB
 
Повідомлень: 651
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:17

  THB написав:Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?


не перегибайте...2 страницы на уточнение правил конкурса ...и убили

прогнозы были-читайте внимательно
общее мнение что курс будет до конца месяца в боковике (вокруг цифры 27)

а на март пока туманно...по тренду должно на юх, но :!:

ожидаю провокации со стороны власти (как то снятие с дистанции за 2 недели до выборов одного из тройки лидеров (Зе или Ю) по причине:
-уголовное дело
-сам "передумал"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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  #<1 ... 1385138613871388
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