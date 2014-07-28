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Додано: Нед 17 лют, 2019 16:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:10
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:17
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:17
не перегибайте...2 страницы на уточнение правил конкурса ...и убили
прогнозы были-читайте внимательно
общее мнение что курс будет до конца месяца в боковике (вокруг цифры 27)
а на март пока туманно...по тренду должно на юх, но
ожидаю провокации со стороны власти (как то снятие с дистанции за 2 недели до выборов одного из тройки лидеров (Зе или Ю) по причине:
-уголовное дело
-сам "передумал"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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