|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:10
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:17
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:17
не перегибайте...2 страницы на уточнение правил конкурса ...и убили
прогнозы были-читайте внимательно
общее мнение что курс будет до конца месяца в боковике (вокруг цифры 27)
а на март пока туманно...по тренду должно на юх, но
ожидаю провокации со стороны власти (как то снятие с дистанции за 2 недели до выборов одного из тройки лидеров (Зе или Ю) по причине:
-уголовное дело
-сам "передумал"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
В прогнозі не приймаю участі,бо не в темі,але повторюю ще раз,батько рахував,що з 19-го піде зміцнення гривні,аж до 8 березня і десь в цьому періоді буде дно цього року.
Але він чомусь рахував,що нижче ніж 26,8 на міжбанку не буде.
Додано: Нед 17 лют, 2019 20:14
Я володію українською мовою, але те, що ти накнопав як обгрунтування, не дуже зрозумів.
Нет, в принципе, понял, что никому не нужно снижение курса.Но это как посмотреть.Для всех объясню - курс снизится и никуда от этого не денется, если на мб будет постоянное избыточное предложение долларов.И снижение произойдёт независимо от желания всей вышеперечисленной нечисти
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 17 лют, 2019 20:25
Тебе правильно сказали, что перегнул.Да, есть частично хаос. связанный с орг моментами.А как без этого.У нас нет учредителя, кот готовые правила создал.мы их сами создаём большинством, отсюда и обсуждение.И его процесс, кстати, хорошо показывает тоже многие полезные вещи.Зайди в недвигу.Там пол трамвая устроило очередную курилку.Завсегдатаи не пойдут в другие темы, где тебя не видно и не слышно, и не станут их создавать, за редким исключением.
В итоге, критика принимается, т к имело место нек не связанное с курсом обсуждение.Но пжлста,коллеги, не обзывайте тему, относитесь с пониманием.Мы ведь тут даже не можем сами её регулировать.Посмотрите там, где происходит чистка, и то контекста в разы больше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 17 лют, 2019 20:35
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 17 лют, 2019 20:57
Vitl:
Графік цікавий, згідно нього, прогноз на 15/03/19 очікується цікавий, можна пролетіти як фанера над Парижем десь так копійок на 70-80, це як мінімум, якщо не на всього нікелевого Володимира та й ще й з копіЙками.
|