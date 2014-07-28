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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1385138613871388
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:10

  THB написав:Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?

Дайош прогноз з аналітичними викладками!
Чи не дайош?
:lol:
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:17

  10/9/9 написав:
  THB написав:Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?

Дайош прогноз з аналітичними викладками!
Чи не дайош?
:lol:

Я не дайош,а вот у некоторых было очень даже и дайош,но фиг чего теперь найдош. :?
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:17

  THB написав:Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?


не перегибайте...2 страницы на уточнение правил конкурса ...и убили

прогнозы были-читайте внимательно
общее мнение что курс будет до конца месяца в боковике (вокруг цифры 27)

а на март пока туманно...по тренду должно на юх, но :!:

ожидаю провокации со стороны власти (как то снятие с дистанции за 2 недели до выборов одного из тройки лидеров (Зе или Ю) по причине:
-уголовное дело
-сам "передумал"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

В прогнозі не приймаю участі,бо не в темі,але повторюю ще раз,батько рахував,що з 19-го піде зміцнення гривні,аж до 8 березня і десь в цьому періоді буде дно цього року.
Але він чомусь рахував,що нижче ніж 26,8 на міжбанку не буде.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:14

  10/9/9 написав:Деякі спостереження по прогнозу.
Загалом, можна було б накласти кальку на той рік, або десь -20коп від 14-го числа, або 27,04 (+/- кілька коп), багато народу так і зробило, ймовірно.
Але навряд чи війдемо в ту ж ріку вдруге.
Тому або значно нижче, або значно вище, або статус кво.
Значно вище, скажімо на 50коп - ну є такі шанси, але малі.
Значно нижче, скажімо на 50коп - зараз ймовірно не тре ані квартальному, ані юлівзаконі, ані замирному, ані скотиняці та іншій нечисті. Та й какао-бобу воно наче не тре зараз, от в разі перемоги можна й запалити 26,00. А зараз, а нафіга?
Тому вибрав статус кво, тобто 27,19 (десь близько від того, що реально було 14-го та 15-го).
Якось так.
:)

Я володію українською мовою, але те, що ти накнопав як обгрунтування, не дуже зрозумів.
Нет, в принципе, понял, что никому не нужно снижение курса.Но это как посмотреть.Для всех объясню - курс снизится и никуда от этого не денется, если на мб будет постоянное избыточное предложение долларов.И снижение произойдёт независимо от желания всей вышеперечисленной нечисти :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:25

  THB написав:Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?

Тебе правильно сказали, что перегнул.Да, есть частично хаос. связанный с орг моментами.А как без этого.У нас нет учредителя, кот готовые правила создал.мы их сами создаём большинством, отсюда и обсуждение.И его процесс, кстати, хорошо показывает тоже многие полезные вещи.Зайди в недвигу.Там пол трамвая устроило очередную курилку.Завсегдатаи не пойдут в другие темы, где тебя не видно и не слышно, и не станут их создавать, за редким исключением.
В итоге, критика принимается, т к имело место нек не связанное с курсом обсуждение.Но :!: пжлста,коллеги, не обзывайте тему, относитесь с пониманием.Мы ведь тут даже не можем сами её регулировать.Посмотрите там, где происходит чистка, и то контекста в разы больше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:35

Зображення

Этот график очень много поясняет, и мой прогноз и то, что отец говорил и мн др :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:57

Vitl:
Графік цікавий, згідно нього, прогноз на 15/03/19 очікується цікавий, можна пролетіти як фанера над Парижем десь так копійок на 70-80, це як мінімум, якщо не на всього нікелевого Володимира та й ще й з копіЙками.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Faceless написав:Количество редактирований поста указано внизу поста. Если бы было более одного, это было бы видно

Спасибо! Вопросов больше нет.

Как и обещал. Суть тактики такова: Все лидеры сейчас стараются дать прогноз как можно позже. Это дает некоторое приемущество. Для того, чтобы справоцировать противников делать прогнозы, а также частично их запутать, делается прогноз немного заранее с целью потом, в последнюю минуту отредактировать свое сообщение, уже зная прогнозы соперников.
Что делать, если редактирование произойдет уже после 00:00? Самый плохой вариант здесь - это пропуск этапа.
Понятно, что соперники запомнят курс, который был изначально. Поэтому сообщение редактируется в 23:59. На случай, если "не успел", заготовлено ВТОРОЕ редактирование, чтоб вернуть курс в изначальное значение, которое все помнят.

У Алекса было одно редактирование и Чай помнит курс - т.е. тут все честно и злого умысла не было.
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