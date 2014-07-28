Додано: Нед 17 лют, 2019 20:25

THB написав: Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ? Убили ветку угадайками.Жаль. Второй трамвай. Вернее,киоск Лото - Забава. Вероятно,персональная благодарность Чаю ?

Тебе правильно сказали, что перегнул.Да, есть частично хаос. связанный с орг моментами.А как без этого.У нас нет учредителя, кот готовые правила создал.мы их сами создаём большинством, отсюда и обсуждение.И его процесс, кстати, хорошо показывает тоже многие полезные вещи.Зайди в недвигу.Там пол трамвая устроило очередную курилку.Завсегдатаи не пойдут в другие темы, где тебя не видно и не слышно, и не станут их создавать, за редким исключением.В итоге, критика принимается, т к имело место нек не связанное с курсом обсуждение.Нопжлста,коллеги, не обзывайте тему, относитесь с пониманием.Мы ведь тут даже не можем сами её регулировать.Посмотрите там, где происходит чистка, и то контекста в разы больше.