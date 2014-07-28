kolyuchy написав:
Спасибо! Вопросов больше нет.
Как и обещал. Суть тактики такова: Все лидеры сейчас стараются дать прогноз как можно позже. Это дает некоторое приемущество. Для того, чтобы справоцировать противников делать прогнозы, а также частично их запутать, делается прогноз немного заранее с целью потом, в последнюю минуту отредактировать свое сообщение, уже зная прогнозы соперников.
Что делать, если редактирование произойдет уже после 00:00? Самый плохой вариант здесь - это пропуск этапа.
Понятно, что соперники запомнят курс, который был изначально. Поэтому сообщение редактируется в 23:59. На случай, если "не успел", заготовлено ВТОРОЕ редактирование, чтоб вернуть курс в изначальное значение, которое все помнят.
У Алекса было одно редактирование и Чай помнит курс - т.е. тут все честно и злого умысла не было.
Опыт приходит со временем.Т к прошедший случай наделал шуму, то его все надеюсь запомнили.И далее получается, что редактировать желательно тоже до истечения времени.И вообще , пост с прогнозом не должен быть отредактированным, т к тогда получается, что участник мог изменить прогноз.А мы уже принимаем на следующий этап ограничение в одну попытку.Т о ограничения в последнем этапе ещё не было, соответственно и редактирование было допустимо.А далее нужно чистый пост с результатом.Думается это правильная логическая цепочка.