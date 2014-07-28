RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1386138713881389
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:09

  kolyuchy написав:
  Faceless написав:Количество редактирований поста указано внизу поста. Если бы было более одного, это было бы видно

Спасибо! Вопросов больше нет.

Как и обещал. Суть тактики такова: Все лидеры сейчас стараются дать прогноз как можно позже. Это дает некоторое приемущество. Для того, чтобы справоцировать противников делать прогнозы, а также частично их запутать, делается прогноз немного заранее с целью потом, в последнюю минуту отредактировать свое сообщение, уже зная прогнозы соперников.
Что делать, если редактирование произойдет уже после 00:00? Самый плохой вариант здесь - это пропуск этапа.
Понятно, что соперники запомнят курс, который был изначально. Поэтому сообщение редактируется в 23:59. На случай, если "не успел", заготовлено ВТОРОЕ редактирование, чтоб вернуть курс в изначальное значение, которое все помнят.

У Алекса было одно редактирование и Чай помнит курс - т.е. тут все честно и злого умысла не было.


Опыт приходит со временем.Т к прошедший случай наделал шуму, то его все надеюсь запомнили.И далее получается, что редактировать желательно тоже до истечения времени.И вообще , пост с прогнозом не должен быть отредактированным, т к тогда получается, что участник мог изменить прогноз.А мы уже принимаем на следующий этап ограничение в одну попытку.Т о ограничения в последнем этапе ещё не было, соответственно и редактирование было допустимо.А далее нужно чистый пост с результатом.Думается это правильная логическая цепочка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15466
З нами з: 04.05.10
Подякував: 767 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:10

Сегодня курс никуда не собрался, какая то выжидательная позиция, пока что...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15466
З нами з: 04.05.10
Подякував: 767 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1386138713881389
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6807
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8384
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.