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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:09
kolyuchy написав: Faceless написав:
Количество редактирований поста указано внизу поста. Если бы было более одного, это было бы видно
Спасибо! Вопросов больше нет.
Как и обещал. Суть тактики такова: Все лидеры сейчас стараются дать прогноз как можно позже. Это дает некоторое приемущество. Для того, чтобы справоцировать противников делать прогнозы, а также частично их запутать, делается прогноз немного заранее с целью потом, в последнюю минуту отредактировать свое сообщение, уже зная прогнозы соперников.
Что делать, если редактирование произойдет уже после 00:00? Самый плохой вариант здесь - это пропуск этапа.
Понятно, что соперники запомнят курс, который был изначально. Поэтому сообщение редактируется в 23:59. На случай, если "не успел", заготовлено ВТОРОЕ редактирование, чтоб вернуть курс в изначальное значение, которое все помнят.
У Алекса было одно редактирование и Чай помнит курс - т.е. тут все честно и злого умысла не было.
Опыт приходит со временем.Т к прошедший случай наделал шуму, то его все надеюсь запомнили.И далее получается, что редактировать желательно тоже до истечения времени.И вообще , пост с прогнозом не должен быть отредактированным, т к тогда получается, что участник мог изменить прогноз.А мы уже принимаем на следующий этап ограничение в одну попытку.Т о ограничения в последнем этапе ещё не было, соответственно и редактирование было допустимо.А далее нужно чистый пост с результатом.Думается это правильная логическая цепочка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:10
Сегодня курс никуда не собрался, какая то выжидательная позиция, пока что...
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:34
мну кажется нуно сделать голосвание один день круглосуточно, так Faceless будет проще и естественно одна попытка... кстати, таблички ещё не было?
а шо делать?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:34
а можно вообще личными сообщениями ему слать.
кстати, ИМХО неплохой вариант. Так можно убить тактику "оглядывания на лидера"
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