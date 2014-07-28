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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:09
kolyuchy написав: Faceless написав:
Количество редактирований поста указано внизу поста. Если бы было более одного, это было бы видно
Спасибо! Вопросов больше нет.
Как и обещал. Суть тактики такова: Все лидеры сейчас стараются дать прогноз как можно позже. Это дает некоторое приемущество. Для того, чтобы справоцировать противников делать прогнозы, а также частично их запутать, делается прогноз немного заранее с целью потом, в последнюю минуту отредактировать свое сообщение, уже зная прогнозы соперников.
Что делать, если редактирование произойдет уже после 00:00? Самый плохой вариант здесь - это пропуск этапа.
Понятно, что соперники запомнят курс, который был изначально. Поэтому сообщение редактируется в 23:59. На случай, если "не успел", заготовлено ВТОРОЕ редактирование, чтоб вернуть курс в изначальное значение, которое все помнят.
У Алекса было одно редактирование и Чай помнит курс - т.е. тут все честно и злого умысла не было.
Опыт приходит со временем.Т к прошедший случай наделал шуму, то его все надеюсь запомнили.И далее получается, что редактировать желательно тоже до истечения времени.И вообще , пост с прогнозом не должен быть отредактированным, т к тогда получается, что участник мог изменить прогноз.А мы уже принимаем на следующий этап ограничение в одну попытку.Т о ограничения в последнем этапе ещё не было, соответственно и редактирование было допустимо.А далее нужно чистый пост с результатом.Думается это правильная логическая цепочка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:10
Сегодня курс никуда не собрался, какая то выжидательная позиция, пока что...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:34
мну кажется нуно сделать голосвание один день круглосуточно, так Faceless будет проще и естественно одна попытка... кстати, таблички ещё не было?
а шо делать?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:34
а можно вообще личными сообщениями ему слать.
кстати, ИМХО неплохой вариант. Так можно убить тактику "оглядывания на лидера"
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kolyuchy
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:50
kolyuchy написав:а можно вообще личными сообщениями ему слать
.
кстати, ИМХО неплохой вариант. Так можно убить тактику "оглядывания на лидера"
Тоді Фейслес буде "в шоклодаді".
Він же теж учасник.
Нехай буде так як є.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:30
tea написав: kolyuchy написав:а можно вообще личными сообщениями ему слать
.
кстати, ИМХО неплохой вариант. Так можно убить тактику "оглядывания на лидера"
Тоді Фейслес буде "в шоклодаді".
Він же теж учасник.
Нехай буде так як є.
Ой, как чай всполошился
Не хочется потерять стратегию
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kolyuchy
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:01
kolyuchy написав: tea написав: kolyuchy написав:а можно вообще личными сообщениями ему слать
.
кстати, ИМХО неплохой вариант. Так можно убить тактику "оглядывания на лидера"
Тоді Фейслес буде "в шоклоладі". Він же теж учасник.
Нехай буде так як є.
Ой, как чай всполошился
Не хочется потерять стратегию
Хіба я один?
Алекс2007 теж чекає 23.59,щоб оприлюднити прогноз.
Йому легше,бо на 1 місці.
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