ЮАпрофі в конкурсі йде по батьковому конспекту.
Давайте побажаємо йому перемоги.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:45
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:55
Звичайно,запам"ятали.І особливо запам"ятав Алекс2007.
Він в минулому році не помилявся.Знаєте чому?Бо результат тре було дати до 18.00.
А що було в неділю вночі?
Алекс2007 до цього ніч не спав,святкував в нічному клубі День Святого Валентина.Прийшов вранці додому і цілий день не спав,хотів лягти в 21.00,бо в понеділок на роботу.Аж тоді згадав,що ще ж тре в 23.59 дати прогноз.
Але як писалось і вірші...
Рученьки терпнуть,злипаються віченьки...
Ото в 23.59 мозок вже спав,а тіло сиділо за компом,друкувало цифри і тиснуло кнопки.
Ну й результат побачили.
Каже - сидів,думав одну кнопку натиснути,а натиснув іншу.
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