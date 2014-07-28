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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1387138813891390
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:45

  Провидець написав:В прогнозі не приймаю участі,бо не в темі,але повторюю ще раз,батько рахував,...
Але він чомусь рахував,що нижче ніж 26,8 на міжбанку не буде.

ЮАпрофі в конкурсі йде по батьковому конспекту.
Давайте побажаємо йому перемоги.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:55

  Vitl написав:Опыт приходит со временем.Т к прошедший случай наделал шуму, то его все надеюсь запомнили.И далее получается, что редактировать желательно тоже до истечения времени.

Звичайно,запам"ятали.І особливо запам"ятав Алекс2007. :roll:
Він в минулому році не помилявся.Знаєте чому?Бо результат тре було дати до 18.00.
А що було в неділю вночі? 8)
Алекс2007 до цього ніч не спав,святкував в нічному клубі День Святого Валентина.Прийшов вранці додому і цілий день не спав,хотів лягти в 21.00,бо в понеділок на роботу.Аж тоді згадав,що ще ж тре в 23.59 дати прогноз.
Але як писалось і вірші...
Рученьки терпнуть,злипаються віченьки... :mrgreen:
Ото в 23.59 мозок вже спав,а тіло сиділо за компом,друкувало цифри і тиснуло кнопки.
Ну й результат побачили.
Каже - сидів,думав одну кнопку натиснути,а натиснув іншу. :mrgreen:
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Повідомлень: 17027
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4
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  #<1 ... 1387138813891390
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