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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1388138913901391>
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:45

  Провидець написав:В прогнозі не приймаю участі,бо не в темі,але повторюю ще раз,батько рахував,...
Але він чомусь рахував,що нижче ніж 26,8 на міжбанку не буде.

ЮАпрофі в конкурсі йде по батьковому конспекту.
Давайте побажаємо йому перемоги.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:55

  Vitl написав:Опыт приходит со временем.Т к прошедший случай наделал шуму, то его все надеюсь запомнили.И далее получается, что редактировать желательно тоже до истечения времени.

Звичайно,запам"ятали.І особливо запам"ятав Алекс2007. :roll:
Він в минулому році не помилявся.Знаєте чому?Бо результат тре було дати до 18.00.
А що було в неділю вночі? 8)
Алекс2007 до цього ніч не спав,святкував в нічному клубі День Святого Валентина.Прийшов вранці додому і цілий день не спав,хотів лягти в 21.00,бо в понеділок на роботу.Аж тоді згадав,що ще ж тре в 23.59 дати прогноз.
Але як писалось і вірші...
Рученьки терпнуть,злипаються віченьки... :mrgreen:
Ото в 23.59 мозок вже спав,а тіло сиділо за компом,друкувало цифри і тиснуло кнопки.
Ну й результат побачили.
Каже - сидів,думав одну кнопку натиснути,а натиснув іншу. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:13

  10/9/9 написав:Гадаю,найбільш ймовірно, виграш буде в діапазоні +/-24коп від курсу на 14/02/19.
Тобто 27,00-27,48, ітого, ширина діапазону 48коп.
Мені, з моїм прогнозом 27,19, для виграшу потрібен діапазон 27,16x-27,22x, ширина 6коп.
Таким чином, оціню свої шанси на перемогу в турі як 6/48, або 1 до 8. Непогано, наче. :)
Якщо взяти вужчий діапазон 27,00-27,24, тоді взагалі шанси 1 до 4. :shock:


Для підразунку ймовірності виграшу Вам треба ще оцінити ймовірність того, що курс буде в заданому діапазоні. Із звуженням діапазону вона зменшується.
До того ж Ви неявно припускаєте рівномірний закон розподілу ймовірності в середині діапазону... :)
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:27

AlexTk:
Можливо.
Ваші 27,08, а поруч Чік з 27,07 та Alex20017 з 27,095.
У Вас все настільки щільно, 27,075х - 27,0874х.
Що Ваші шанси - це якщо буде пряме влучення в даіапазоні 27,075х - 27,0874х.

Можна зайти з іншого боку: Ваша середня помилка 29коп. Ваш теперішній виграшний діапазон трохи більше 1,24коп. Ітого, ймовірність влучити десь 1,24/29 ~ 4,3%.

Для мого випадку десь так: середня помилка 47коп, теперішній виграшний діапазон 6коп, шанси влучити 6/47 ~ 12,8%.

Ось такі фантазії. :)
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Пон 18 лют, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
10/9/9
 
Повідомлень: 213
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:34

  AlexTk написав:
  10/9/9 написав:Гадаю,найбільш ймовірно, виграш буде в діапазоні +/-24коп від курсу на 14/02/19.
Тобто 27,00-27,48, ітого, ширина діапазону 48коп.
Мені, з моїм прогнозом 27,19, для виграшу потрібен діапазон 27,16x-27,22x, ширина 6коп.
Таким чином, оціню свої шанси на перемогу в турі як 6/48, або 1 до 8. Непогано, наче. :)
Якщо взяти вужчий діапазон 27,00-27,24, тоді взагалі шанси 1 до 4. :shock:


Для підразунку ймовірності виграшу Вам треба ще оцінити ймовірність того, що курс буде в заданому діапазоні. Із звуженням діапазону вона зменшується.
До того ж Ви неявно припускаєте рівномірний закон розподілу ймовірності в середині діапазону... :)

АлексТК висловився більш-менш толерантно. :wink:
Зара Чай буде рубати правду-матку. :roll:
1.Враховуючи,що сьогодні перший день після голосування,курс і далі знижується,а 10/9/9 дав прогноз 27.19,який вже є сьогодні,то шанси виграти етап дорівнюють 1 до 20.
2.Враховуючи,що завтра сплата податків,про що писали зелені букви,а значить є портеба в гривні і курс буде далі зміцнюватись,Ваші шанси стають 1 до 21.
3.А завтра ще ж після вихідного в США подвійна порція доларів.Тому Ваші шанси стають аж 1 до 22.
4.А якщо ще додати,що до кінця місяця залишається всього 10 днів,з них всього 8 днів міжбанківських,то Ваші шанси взагалі дорівнюють 1 до 23.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:38

  tea написав:1.Враховуючи,що сьогодні перший день після голосування,курс і далі знижується,а 10/9/9 дав прогноз 27.19,який вже є сьогодні,то шанси виграти етап дорівнюють 1 до 20.

Станом на зараз за джерелом кіті, я виграю. :) То жарти, але шанси гадаю таки кращі.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:40

Я теж дещо порахував.
Якщо курс буде вище 27.06,то я залишусь на 2 місці.
Якщо курс буде від 26.80 до 27.05,то перейду на 3 місце.
Якщо курс буде нижче 26.80,то буду ще нижче,на 4 місці.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:42

  10/9/9 написав:
  tea написав:1.Враховуючи,що сьогодні перший день після голосування,курс і далі знижується,а 10/9/9 дав прогноз 27.19,який вже є сьогодні,то шанси виграти етап дорівнюють 1 до 20.

Станом на зараз за джерелом кіті, я виграю. :) То жарти, але шанси гадаю таки кращі.

Скоріш О_О народить двійню,ніж Ви виграєте етап. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:44

tea:
Вам таки треба викуповувати на міняйлі зелень, і краще починати вже завтра, щоб раптом не продавили нижче 27.06. :D
Бо тоді ж Вам трійка в залікову.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:53

Alex2007

Я уверен. что цифры не совпадут с прошлым годом.Я показал тенденцию.Яков пыиается убедить толпу. что сезонности уже не будет, чтобы избавиться от хвостов.А она никуда не денется. т к это более глобальный процесс, чем многие могут представлять.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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