ЮАпрофі в конкурсі йде по батьковому конспекту.
Давайте побажаємо йому перемоги.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:45
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:55
Звичайно,запам"ятали.І особливо запам"ятав Алекс2007.
Він в минулому році не помилявся.Знаєте чому?Бо результат тре було дати до 18.00.
А що було в неділю вночі?
Алекс2007 до цього ніч не спав,святкував в нічному клубі День Святого Валентина.Прийшов вранці додому і цілий день не спав,хотів лягти в 21.00,бо в понеділок на роботу.Аж тоді згадав,що ще ж тре в 23.59 дати прогноз.
Але як писалось і вірші...
Рученьки терпнуть,злипаються віченьки...
Ото в 23.59 мозок вже спав,а тіло сиділо за компом,друкувало цифри і тиснуло кнопки.
Ну й результат побачили.
Каже - сидів,думав одну кнопку натиснути,а натиснув іншу.
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:13
Для підразунку ймовірності виграшу Вам треба ще оцінити ймовірність того, що курс буде в заданому діапазоні. Із звуженням діапазону вона зменшується.
До того ж Ви неявно припускаєте рівномірний закон розподілу ймовірності в середині діапазону...
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:27
AlexTk:
Можливо.
Ваші 27,08, а поруч Чік з 27,07 та Alex20017 з 27,095.
У Вас все настільки щільно, 27,075х - 27,0874х.
Що Ваші шанси - це якщо буде пряме влучення в даіапазоні 27,075х - 27,0874х.
Можна зайти з іншого боку: Ваша середня помилка 29коп. Ваш теперішній виграшний діапазон трохи більше 1,24коп. Ітого, ймовірність влучити десь 1,24/29 ~ 4,3%.
Для мого випадку десь так: середня помилка 47коп, теперішній виграшний діапазон 6коп, шанси влучити 6/47 ~ 12,8%.
Ось такі фантазії.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Пон 18 лют, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:34
АлексТК висловився більш-менш толерантно.
Зара Чай буде рубати правду-матку.
1.Враховуючи,що сьогодні перший день після голосування,курс і далі знижується,а 10/9/9 дав прогноз 27.19,який вже є сьогодні,то шанси виграти етап дорівнюють 1 до 20.
2.Враховуючи,що завтра сплата податків,про що писали зелені букви,а значить є портеба в гривні і курс буде далі зміцнюватись,Ваші шанси стають 1 до 21.
3.А завтра ще ж після вихідного в США подвійна порція доларів.Тому Ваші шанси стають аж 1 до 22.
4.А якщо ще додати,що до кінця місяця залишається всього 10 днів,з них всього 8 днів міжбанківських,то Ваші шанси взагалі дорівнюють 1 до 23.
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:38
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:40
Я теж дещо порахував.
Якщо курс буде вище 27.06,то я залишусь на 2 місці.
Якщо курс буде від 26.80 до 27.05,то перейду на 3 місце.
Якщо курс буде нижче 26.80,то буду ще нижче,на 4 місці.
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:42
Скоріш О_О народить двійню,ніж Ви виграєте етап.
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:44
tea:
Вам таки треба викуповувати на міняйлі зелень, і краще починати вже завтра, щоб раптом не продавили нижче 27.06.
Бо тоді ж Вам трійка в залікову.
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:53
Alex2007
Я уверен. что цифры не совпадут с прошлым годом.Я показал тенденцию.Яков пыиается убедить толпу. что сезонности уже не будет, чтобы избавиться от хвостов.А она никуда не денется. т к это более глобальный процесс, чем многие могут представлять.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|