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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:57
Честно, меня больше интересует получить проценты по депо и откупить доллары дешевле исходного курса(ок28).А за конкурс теперь давайте вспоминать ближе к концу месяца.По ходу все обсуждения были полезными, берём на вооружение новые мысли и стараемся их не нарушать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:00
Vitl написав:Alex2007
Я уверен. что цифры не совпадут с прошлым годом.Я показал тенденцию.Яков пыиается убедить толпу. что сезонности уже не будет, чтобы избавиться от хвостов.А она никуда не денется. т к это более глобальный процесс, чем многие могут представлять.
Та то таке.
За графіком 13/03/18-14/03/18 зсув десь на 60коп. І такий зсув може зсунутись у часі.
Якщо уявити, що 25/02/19 раптом долар здорожчає на +60коп, а потім, знов таки за графіком, боковик на 3-4дні, то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60
+++.
Востаннє редагувалось 10/9/9
в Пон 18 лют, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:06
10/9/9 написав: Vitl написав:Alex2007
Я уверен. что цифры не совпадут с прошлым годом.Я показал тенденцию.Яков пыиается убедить толпу. что сезонности уже не будет, чтобы избавиться от хвостов.А она никуда не денется. т к это более глобальный процесс, чем многие могут представлять.
Та то таке.
За графіком 13/02/18-14/02/18 зсув десь на 60коп. І такий зсув може зсунутись у часі.
Якщо уявити, що 25/02/19 раптом долар здорожчає на +60коп, а потім, знов таки за графіком, боковик на 3-4дні, то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60+++.
Так я так и проголосовал, почти
Я вообще не пойму с какого бодуна вы там про 27,40 гутарите.Не, хвантазировать не вредно.Это я подкалую, может и ошибаюсь.Дело в тому, шо в нашей стране и особенно в предвыборное время и ЮАпрофи может угадать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:10
Vitl:
Та нє, я гутарю про 27,60
+++
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:21
10/9/9 написав:
Vitl:
Та нє, я гутарю про 27,60
+++
Я имею вв . что на имхо ссунется в др сторону.Честно. сегодня уже были предпосылки.курс повильно начал опускаться.Осталось подтвердить тенденцию.Но утверждать не стану, подождём хотя б до среды...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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