Додано: Пон 18 лют, 2019 18:57

Честно, меня больше интересует получить проценты по депо и откупить доллары дешевле исходного курса(ок28).А за конкурс теперь давайте вспоминать ближе к концу месяца.По ходу все обсуждения были полезными, берём на вооружение новые мысли и стараемся их не нарушать.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.