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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1388138913901391
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:57

Честно, меня больше интересует получить проценты по депо и откупить доллары дешевле исходного курса(ок28).А за конкурс теперь давайте вспоминать ближе к концу месяца.По ходу все обсуждения были полезными, берём на вооружение новые мысли и стараемся их не нарушать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:00

  Vitl написав:Alex2007

Я уверен. что цифры не совпадут с прошлым годом.Я показал тенденцию.Яков пыиается убедить толпу. что сезонности уже не будет, чтобы избавиться от хвостов.А она никуда не денется. т к это более глобальный процесс, чем многие могут представлять.

Та то таке.
За графіком 13/03/18-14/03/18 зсув десь на 60коп. І такий зсув може зсунутись у часі. :)
Якщо уявити, що 25/02/19 раптом долар здорожчає на +60коп, а потім, знов таки за графіком, боковик на 3-4дні, то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60+++.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Пон 18 лют, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:06

  10/9/9 написав:
  Vitl написав:Alex2007

Я уверен. что цифры не совпадут с прошлым годом.Я показал тенденцию.Яков пыиается убедить толпу. что сезонности уже не будет, чтобы избавиться от хвостов.А она никуда не денется. т к это более глобальный процесс, чем многие могут представлять.

Та то таке.
За графіком 13/02/18-14/02/18 зсув десь на 60коп. І такий зсув може зсунутись у часі. :)
Якщо уявити, що 25/02/19 раптом долар здорожчає на +60коп, а потім, знов таки за графіком, боковик на 3-4дні, то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60+++.

Так я так и проголосовал, почти 8) Я вообще не пойму с какого бодуна вы там про 27,40 гутарите.Не, хвантазировать не вредно.Это я подкалую, может и ошибаюсь.Дело в тому, шо в нашей стране и особенно в предвыборное время и ЮАпрофи может угадать :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:10

Vitl:
Та нє, я гутарю про 27,60+++
:D
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:21

  10/9/9 написав:Vitl:
Та нє, я гутарю про 27,60+++
:D

Я имею вв . что на имхо ссунется в др сторону.Честно. сегодня уже были предпосылки.курс повильно начал опускаться.Осталось подтвердить тенденцию.Но утверждать не стану, подождём хотя б до среды...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:45

  10/9/9 написав:tea:
Вам таки треба викуповувати на міняйлі зелень, і краще починати вже завтра, щоб раптом не продавили нижче 27.06. :D
.

А навіщо мені купувати.
НБУ замість мене купуватиме.
По 27.1Х. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:53

  10/9/9 написав: то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60+++.

А якщо бомбитимуть Харків або Троєщину,то Юапрофі виграє етап. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 03:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

tea написав:
  10/9/9 написав: то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60+++.

А якщо бомбитимуть Харків або Троєщину,то Юапрофі виграє етап. :mrgreen:
Чай, це реально тухлі жарти, геть не смішно
Faceless
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  #<1 ... 1388138913901391
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