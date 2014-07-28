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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:57
Честно, меня больше интересует получить проценты по депо и откупить доллары дешевле исходного курса(ок28).А за конкурс теперь давайте вспоминать ближе к концу месяца.По ходу все обсуждения были полезными, берём на вооружение новые мысли и стараемся их не нарушать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:00
Vitl написав:Alex2007
Я уверен. что цифры не совпадут с прошлым годом.Я показал тенденцию.Яков пыиается убедить толпу. что сезонности уже не будет, чтобы избавиться от хвостов.А она никуда не денется. т к это более глобальный процесс, чем многие могут представлять.
Та то таке.
За графіком 13/03/18-14/03/18 зсув десь на 60коп. І такий зсув може зсунутись у часі.
Якщо уявити, що 25/02/19 раптом долар здорожчає на +60коп, а потім, знов таки за графіком, боковик на 3-4дні, то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60
+++.
Востаннє редагувалось 10/9/9
в Пон 18 лют, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:06
10/9/9 написав: Vitl написав:Alex2007
Я уверен. что цифры не совпадут с прошлым годом.Я показал тенденцию.Яков пыиается убедить толпу. что сезонности уже не будет, чтобы избавиться от хвостов.А она никуда не денется. т к это более глобальный процесс, чем многие могут представлять.
Та то таке.
За графіком 13/02/18-14/02/18 зсув десь на 60коп. І такий зсув може зсунутись у часі.
Якщо уявити, що 25/02/19 раптом долар здорожчає на +60коп, а потім, знов таки за графіком, боковик на 3-4дні, то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60+++.
Так я так и проголосовал, почти
Я вообще не пойму с какого бодуна вы там про 27,40 гутарите.Не, хвантазировать не вредно.Это я подкалую, может и ошибаюсь.Дело в тому, шо в нашей стране и особенно в предвыборное время и ЮАпрофи может угадать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:10
Vitl:
Та нє, я гутарю про 27,60
+++
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:21
10/9/9 написав:
Vitl:
Та нє, я гутарю про 27,60
+++
Я имею вв . что на имхо ссунется в др сторону.Честно. сегодня уже были предпосылки.курс повильно начал опускаться.Осталось подтвердить тенденцию.Но утверждать не стану, подождём хотя б до среды...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:45
10/9/9 написав:
tea:
Вам таки треба викуповувати на міняйлі зелень, і краще починати вже завтра, щоб раптом не продавили нижче 27.06.
.
А навіщо мені купувати.
НБУ замість мене купуватиме.
По 27.1Х.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:53
10/9/9 написав:
то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60
+++.
А якщо бомбитимуть Харків або Троєщину,то Юапрофі виграє етап.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 03:56
tea написав: 10/9/9 написав:
то на 28/02/19 можемо отримати навіть 27,60
+++.
А якщо бомбитимуть Харків або Троєщину,то Юапрофі виграє етап.
Чай, це реально тухлі жарти, геть не смішно
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Додано: Вів 19 лют, 2019 17:58
Что то все молчат как рыба...Тама ДС зазеленил всю тему.Тута я пришёл сказать, что тренд обозначился вниз.Но даже завтрашний день, по логике просадит ещё больше, но не даст точного основания.Вот со среды станет более понятно.Сейчас весь вопрос быть или не быть, заключается в том, будет ли повторение сезонности прошлого года.Если - ДА, то и по 27 пойдёт бешеный слив, т к на горизонте появятся цифры ниже.Чтобы этого не случилось нужно , чтобы экспорт исчерпался и на выборы всё уже было заведено.Как то сомневаюсь я...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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