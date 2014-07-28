Додано: Вів 19 лют, 2019 17:58

Что то все молчат как рыба...Тама ДС зазеленил всю тему.Тута я пришёл сказать, что тренд обозначился вниз.Но даже завтрашний день, по логике просадит ещё больше, но не даст точного основания.Вот со среды станет более понятно.Сейчас весь вопрос быть или не быть, заключается в том, будет ли повторение сезонности прошлого года.Если - ДА, то и по 27 пойдёт бешеный слив, т к на горизонте появятся цифры ниже.Чтобы этого не случилось нужно , чтобы экспорт исчерпался и на выборы всё уже было заведено.Как то сомневаюсь я...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.