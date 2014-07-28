10/9/9 написав:На мінфіні пишуть, "В целом, доллар при продаже подешевел всего на 3 копейки — с утренних 27,15/27,20 до 27,15/27,17 гривен, что для дня пиковых бюджетных платежей у клиентов и даты проведения аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ — явно посредственный результат."-3 копійки - не тренд, гадаю.
То збрехалы шо 3 копейки.Реально 5-10 копеек.Причём сит на мб и нале разная.На нале нарастающий гривнедефицит.Я считаю, что рано глубокие выводы делать, сам в ожидании.Пока оправдывается то, что 27 не прошли с ходу и причём совершенно не прошли.И это нормально, к минимумам пойдём постепенно, не спеша. чтобы далеко не уйти.