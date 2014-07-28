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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1389139013911392
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:На мінфіні пишуть, "В целом, доллар при продаже подешевел всего на 3 копейки — с утренних 27,15/27,20 до 27,15/27,17 гривен, что для дня пиковых бюджетных платежей у клиентов и даты проведения аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ — явно посредственный результат."-3 копійки - не тренд, гадаю.


То збрехалы шо 3 копейки.Реально 5-10 копеек.Причём сит на мб и нале разная.На нале нарастающий гривнедефицит.Я считаю, что рано глубокие выводы делать, сам в ожидании.Пока оправдывается то, что 27 не прошли с ходу и причём совершенно не прошли.И это нормально, к минимумам пойдём постепенно, не спеша. чтобы далеко не уйти.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:09

  Vitl написав:Чтобы этого не случилось нужно , чтобы экспорт исчерпался и на выборы всё уже было заведено.Как то сомневаюсь я...


Кто-то заводит, кто-то выводит, заблаговременно готовя чумаданы. :lol:
И подготавливая камазы... :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:16

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Чтобы этого не случилось нужно , чтобы экспорт исчерпался и на выборы всё уже было заведено.Как то сомневаюсь я...


Кто-то заводит, кто-то выводит, заблаговременно готовя чумаданы. :lol:
И подготавливая камазы... :mrgreen:


ошибочное мнение...второй срок вероятность 51%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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