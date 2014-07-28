Додано: Сер 20 лют, 2019 03:23

Позбувся половини "цуциків". Друга частина - пізнише. Мобільний інтернет не підключив, тому для прогнозування курса фунт/долар впродовж дня пройшлось використати аналітико-езотеричний метод.Оскільки станом на вчорашній день пургенівскького еліксира в мене ще не було, а коротка медитація на крос курс британця не принесла успіху, то вирішив зкористався послугами своєї "Валентини", зайшов до банку біля 13-20, просканував курс.ком, побачив динаміку торгів на міжбану та котирування по кабелю (було 1.2911). Оскільки статистика вийшла у 11-30, то припустив, що негативна чи нейтральна. Знайшовнайліпший курс. Здав в обмінці по 34.65. Уввечорі подивився, так і сталося, заяви на отримання коштів по безробіттю зросли в порівнянні з очікуванним значенням. Але ж тут фунт почав випендрюватися та проявляти себе так як його і називають - КАБЕЛЕМ. У мене питання до форумчан! Хто може вичерпно пояснити, чому курс британця зріс після негативної стати, окрім того маючи на увазі вислів ДС про те, що "Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США." Тобто і стата погана у британця і доляр начебтоне послаб. На чому тоді ріст кабеля?Всім дякую за відповіді. Але мені всеж здається, що без "еліксира" таки не обійтись!Я так відчуваю, що для точного прогнозування кросів мені не вистачить "еліксиру", а прийдеться визивати дух батька sinusa!...