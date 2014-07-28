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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1389139013911392
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:На мінфіні пишуть, "В целом, доллар при продаже подешевел всего на 3 копейки — с утренних 27,15/27,20 до 27,15/27,17 гривен, что для дня пиковых бюджетных платежей у клиентов и даты проведения аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ — явно посредственный результат."-3 копійки - не тренд, гадаю.


То збрехалы шо 3 копейки.Реально 5-10 копеек.Причём сит на мб и нале разная.На нале нарастающий гривнедефицит.Я считаю, что рано глубокие выводы делать, сам в ожидании.Пока оправдывается то, что 27 не прошли с ходу и причём совершенно не прошли.И это нормально, к минимумам пойдём постепенно, не спеша. чтобы далеко не уйти.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:09

  Vitl написав:Чтобы этого не случилось нужно , чтобы экспорт исчерпался и на выборы всё уже было заведено.Как то сомневаюсь я...


Кто-то заводит, кто-то выводит, заблаговременно готовя чумаданы. :lol:
И подготавливая камазы... :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:16

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Чтобы этого не случилось нужно , чтобы экспорт исчерпался и на выборы всё уже было заведено.Как то сомневаюсь я...


Кто-то заводит, кто-то выводит, заблаговременно готовя чумаданы. :lol:
И подготавливая камазы... :mrgreen:


ошибочное мнение...второй срок вероятность 51%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 03:23

Позбувся половини "цуциків". Друга частина - пізнише. Мобільний інтернет не підключив, тому для прогнозування курса фунт/долар впродовж дня пройшлось використати аналітико-езотеричний метод. :mrgreen: Оскільки станом на вчорашній день пургенівскького еліксира в мене ще не було, а коротка медитація на крос курс британця не принесла успіху, то вирішив зкористався послугами своєї "Валентини", зайшов до банку біля 13-20, просканував курс.ком, побачив динаміку торгів на міжбану та котирування по кабелю (було 1.2911). Оскільки статистика вийшла у 11-30, то припустив, що негативна чи нейтральна. Знайшов
найліпший курс. Здав в обмінці по 34.65. Уввечорі подивився, так і сталося, заяви на отримання коштів по безробіттю зросли в порівнянні з очікуванним значенням. Але ж тут фунт почав випендрюватися та проявляти себе так як його і називають - КАБЕЛЕМ. У мене питання до форумчан! Хто може вичерпно пояснити, чому курс британця зріс після негативної стати, окрім того маючи на увазі вислів ДС про те, що "Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США." Тобто і стата погана у британця і доляр начебто
не послаб. На чому тоді ріст кабеля?
Всім дякую за відповіді. Але мені всеж здається, що без "еліксира" таки не обійтись!Я так відчуваю, що для точного прогнозування кросів мені не вистачить "еліксиру", а прийдеться визивати дух батька sinusa!... :mrgreen:
UEG_U_
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:54

  UEG_U_ написав:Позбувся половини "цуциків". Друга частина - пізнише. Мобільний інтернет не підключив, тому для прогнозування курса фунт/долар впродовж дня пройшлось використати аналітико-езотеричний метод. :mrgreen: Оскільки станом на вчорашній день пургенівскького еліксира в мене ще не було, а коротка медитація на крос курс британця не принесла успіху, то вирішив зкористався послугами своєї "Валентини", зайшов до банку біля 13-20, просканував курс.ком, побачив динаміку торгів на міжбану та котирування по кабелю (було 1.2911). Оскільки статистика вийшла у 11-30, то припустив, що негативна чи нейтральна. Знайшов
найліпший курс. Здав в обмінці по 34.65. Уввечорі подивився, так і сталося, заяви на отримання коштів по безробіттю зросли в порівнянні з очікуванним значенням. Але ж тут фунт почав випендрюватися та проявляти себе так як його і називають - КАБЕЛЕМ. У мене питання до форумчан! Хто може вичерпно пояснити, чому курс британця зріс після негативної стати, окрім того маючи на увазі вислів ДС про те, що "Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США." Тобто і стата погана у британця і доляр начебто
не послаб. На чому тоді ріст кабеля?
Всім дякую за відповіді. Але мені всеж здається, що без "еліксира" таки не обійтись!Я так відчуваю, що для точного прогнозування кросів мені не вистачить "еліксиру", а прийдеться визивати дух батька sinusa!... :mrgreen:

1)еліксир не допоможе
2)кабель не кобель :mrgreen:
До изобретения радио единственной связью между континентами было физическое соединение телеграфным кабелем, проложенным в 1867 году.
Отношение британского фунта к американскому доллару (GBPUSD) участники торгов с тех времен называют "кабель", в память о том что изначально отношения были установлены посредством трансатлантического кабеля.
т.е. кабель -єто не название валюты UK, а кросс к доллару
3)фунт растет на инфе о прогрессе в вопросе Брезита
http://www.profinance.ru/news/2019/02/1 ... -na-e.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

МБ закончил хорошо 27.035/27.055
Идем уверенно к прогнозу Vitl (ну и моему тоже :) )
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:46

  kolyuchy написав:МБ закончил хорошо 27.035/27.055
Идем уверенно к прогнозу Vitl (ну и моему тоже :) )


На момент удачные прогнозисты около 27.А что будет дальше будем посмотреть.Сегодня на мб дисбаланс в пользу медведей.Мне хотелось бы курс вниз, но больше по иной причине - откупить гривнедепо назад подешевле :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:
  kolyuchy написав:МБ закончил хорошо 27.035/27.055
Идем уверенно к прогнозу Vitl (ну и моему тоже :) )


На момент удачные прогнозисты около 27.А что будет дальше будем посмотреть.Сегодня на мб дисбаланс в пользу медведей.Мне хотелось бы курс вниз, но больше по иной причине - откупить гривнедепо назад подешевле :)
Тоже сижу на баулах с гривной в надежде откупить ниже 27
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:03

kolyuchy
ниже 27 это фантастика

27,20/30 откупиться в мае тоже подходит
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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  #<1 ... 1389139013911392
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