может в марте и по 26,8 откупиться можно...меня интересует май месяц(от начала и до конца)
в Одесі вже 27,00
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:32
может в марте и по 26,8 откупиться можно...меня интересует май месяц(от начала и до конца)
в Одесі вже 27,00
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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