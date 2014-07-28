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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1390139113921393
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:32

  10/9/9 написав:
  prodigy написав:kolyuchy
ниже 27 это фантастика

27,20/30 откупиться в мае тоже подходит

До фантастики лишився мізер. В багатьох містах наразі 27,05.
В Одесі 27.02.



может в марте и по 26,8 откупиться можно...меня интересует май месяц(от начала и до конца)

в Одесі вже 27,00
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:58

- фантастики уже нету, в нек местах.Я так рано даже не ждал, думал что сегодня чуток скорректируемся, а пошли ещё ниже.
- каждого свой срок интересует, меня середина апреля.Это касательно депо. а потом вообще. может и дальше чего захочется.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:32

рассчитывал, шо импортёров попустили и они на свежую выручку начнут откупать баксы, но пока не видно zzzzzz, как и моего компа...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:47

  Vitl написав:- фантастики уже нету, в нек местах.Я так рано даже не ждал, думал что сегодня чуток скорректируемся, а пошли ещё ниже.
- каждого свой срок интересует, меня середина апреля.Это касательно депо. а потом вообще. может и дальше чего захочется.

Сьогодні я перемістився на 3 місце за підсумками всіх етапів.
Сумно,б*** (с).
П.С.Друзі,з Вами гарно,та тре вже вирушати в Київ.
Тому їду на матч "Динамо" (Київ) - "Олімпіакос" (Греція) :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06

  tea написав:
  Vitl написав:- фантастики уже нету, в нек местах.Я так рано даже не ждал, думал что сегодня чуток скорректируемся, а пошли ещё ниже.
- каждого свой срок интересует, меня середина апреля.Это касательно депо. а потом вообще. может и дальше чего захочется.

Сьогодні я перемістився на 3 місце за підсумками всіх етапів.
Сумно,б*** (с).
П.С.Друзі,з Вами гарно,та тре вже вирушати в Київ.
Тому їду на матч "Динамо" (Київ) - "Олімпіакос" (Греція) :mrgreen:

воно того не варте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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