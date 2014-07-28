может в марте и по 26,8 откупиться можно...меня интересует май месяц(от начала и до конца)
в Одесі вже 27,00
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:32
может в марте и по 26,8 откупиться можно...меня интересует май месяц(от начала и до конца)
в Одесі вже 27,00
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:58
- фантастики уже нету, в нек местах.Я так рано даже не ждал, думал что сегодня чуток скорректируемся, а пошли ещё ниже.
- каждого свой срок интересует, меня середина апреля.Это касательно депо. а потом вообще. может и дальше чего захочется.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:32
рассчитывал, шо импортёров попустили и они на свежую выручку начнут откупать баксы, но пока не видно zzzzzz, как и моего компа...
а шо делать?
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:47
Сьогодні я перемістився на 3 місце за підсумками всіх етапів.
Сумно,б*** (с).
П.С.Друзі,з Вами гарно,та тре вже вирушати в Київ.
Тому їду на матч "Динамо" (Київ) - "Олімпіакос" (Греція)
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06
воно того не варте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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