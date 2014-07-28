может в марте и по 26,8 откупиться можно...меня интересует май месяц(от начала и до конца)
в Одесі вже 27,00
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:32
может в марте и по 26,8 откупиться можно...меня интересует май месяц(от начала и до конца)
в Одесі вже 27,00
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:58
- фантастики уже нету, в нек местах.Я так рано даже не ждал, думал что сегодня чуток скорректируемся, а пошли ещё ниже.
- каждого свой срок интересует, меня середина апреля.Это касательно депо. а потом вообще. может и дальше чего захочется.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:32
рассчитывал, шо импортёров попустили и они на свежую выручку начнут откупать баксы, но пока не видно zzzzzz, как и моего компа...
а шо делать?
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:47
Сьогодні я перемістився на 3 місце за підсумками всіх етапів.
Сумно,б*** (с).
П.С.Друзі,з Вами гарно,та тре вже вирушати в Київ.
Тому їду на матч "Динамо" (Київ) - "Олімпіакос" (Греція)
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06
воно того не варте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:18
Он там участвует скорее всего, азартный товарищ
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:21
tea
Конечно результаты очень ранние.Но замечу. что за прошедшую неделю курс выбрал всё таки направление ревала, но очень повильное.Темп низкий, очевидно что на момент образовался баланс около 27.За неделю сит скорее если и изменится то не сильно.Сегодня я бы поставил на 26,90.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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